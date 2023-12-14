Які авто обирали українці в різних регіонах у листопаді — Finance.ua

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Які авто обирали українці в різних регіонах у листопаді

Особисті фінанси
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Які авто обирали українці в різних регіонах у листопаді
Які авто обирали українці в різних регіонах у листопаді
У листопаді в Україні найпопулярнішими регіональними ринками для придбання нових легкових автомобілів виявилися: місто Київ, Київська область, Дніпропетровська, Львівська та Одеська.
Про це повідомляє «Укравтопром».
«Ці регіональні ринки забезпечили 62% продажів нових легковиків у листопаді», — сказано в повідомленні.

Скільки авто придбали:

  • за місяць кияни придбали — 1898 нових авто;
  • на Київщині було зареєстровано — 437 одиниць;
  • мешканці Дніпропетровщини купили — 408 машин;
  • на Львівщині - 295;
  • в Одеській обл. — 282.
Бестселером листопада у столиці став кросовер Nissan Qashqai.
У Київській, Львівській та Одеській областях найчастіше віддають перевагу електромобілю Volkswagen ID.4. Лідером ринку Дніпропетровщини був Renault Duster.
Нагадаємо, у листопаді український автопарк поповнили 4316 авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Це майже утричі більше, ніж минулого року. У порівнянні з жовтнем 2023 р. ринок зменшився на 4%.
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Упродовж листопада український автопарк поповнили понад 21,7 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Це на 3% більше у порівнянні з жовтнем.
Найпопулярнішими на вітчизняному ринку нових легкових автомобілів залишаються моделі з бензиновими двигунами. У листопаді, як і у попередньому місяці, вони охопили 45% продажів нових авто.
Відмітимо, що в Україні автовласники зобов’язані оформлювати спеціальну страховку — автоцивілку. Без наявності поліса ОСЦПВ водієві заборонено керувати транспортним засобом. На Finance.ua якраз можна швидко та зручно оформити поліс онлайн. Порівнюйте ціни і вигідно оформляйте поліс за посиланням:

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Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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