Які авто обирали українці в різних регіонах у листопаді — Finance.ua

Які авто обирали українці в різних регіонах у листопаді Сьогодні 19:01 — Особисті фінанси

Які авто обирали українці в різних регіонах у листопаді

У листопаді в Україні найпопулярнішими регіональними ринками для придбання нових легкових автомобілів виявилися: місто Київ, Київська область, Дніпропетровська, Львівська та Одеська.

Про це повідомляє «Укравтопром».

«Ці регіональні ринки забезпечили 62% продажів нових легковиків у листопаді», — сказано в повідомленні.

Скільки авто придбали:

за місяць кияни придбали — 1898 нових авто;

на Київщині було зареєстровано — 437 одиниць;

мешканці Дніпропетровщини купили — 408 машин;

на Львівщині - 295;

в Одеській обл. — 282.

Бестселером листопада у столиці став кросовер Nissan Qashqai.

У Київській, Львівській та Одеській областях найчастіше віддають перевагу електромобілю Volkswagen ID.4. Лідером ринку Дніпропетровщини був Renault Duster.

Нагадаємо, у листопаді український автопарк поповнили 4316 авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Це майже утричі більше, ніж минулого року. У порівнянні з жовтнем 2023 р. ринок зменшився на 4%.

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Упродовж листопада український автопарк поповнили понад 21,7 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Це на 3% більше у порівнянні з жовтнем.

Найпопулярнішими на вітчизняному ринку нових легкових автомобілів залишаються моделі з бензиновими двигунами. У листопаді, як і у попередньому місяці, вони охопили 45% продажів нових авто.

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