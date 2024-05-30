Які авто купують українці: імпорт легкових авто за типами двигунів (інфографіка) — Finance.ua
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Які авто купують українці: імпорт легкових авто за типами двигунів (інфографіка)

Технології&Авто
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Які авто купують українці: імпорт легкових авто за типами двигунів (інфографіка)
Які авто купують українці: імпорт легкових авто за типами двигунів (інфографіка)
Як повідомляв Укравтопром, у I кварталі 2024 року в Україну було імпортовано 86 590 легкових автомобілів.
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З цієї кількості, за даними Держмитслужби, три чверті цього імпорту охопили автомобілі, обладнані традиційними двигунами внутрішнього згоряння.
Структура імпорту легковиків за типами двигунів у І кварталі мала наступний вигляд:
Які авто купують українці: імпорт легкових авто за типами двигунів (інфографіка)
Нагадаємо, найбільше імпортували бензинових авто — 45,3 тис. штук (52%), дизельних авто — 20 тис. штук (23%), електроавтомобілів — 15,3 тис. (18%) та гібридних автомобілів — 5,8 тис. штук (7%).
Бензинові авто охопили 46% квітневого ринку нових легковиків та залишаються найбільшим його сегментом. Однак їх ринкова частка відносно квітня 2023 року зменшилась на 2 відсоткових пункти. Лідером ринку нових бензинових авто у минулому місяці став кросовер Mazda CX5.
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У квітні автопарк України поповнили 6,2 тис. авто з дизельними двигунами, що майже на 10% менше, ніж торік. «З них: 1,4 тис. од. нових (+10%) та 4,8 тис. од. вживаних, ввезених з-за кордону (-14%). Отже, на ринку нових легковиків дизельні авто охопили 24% продажів, як і у квітні 2023р», — повідомили в Укравтопромі.

Довідка Finance.ua:

  • Рейтинг найпопулярніших виробників дизельних легкових машин на українському вторинному ринку очолює Volkswagen, з чималою часткою 19%. Про це пише auto.ria. Також є попит на автівки Renault (12,7%), який на другій позиції; третій у цьому списку Mercedes-Benz, з часткою 9%. Якщо до них додати Skoda та BMW, отримаємо понад половину (53%) усього ринку у цьому підсегменті.
  • В Україні існує обов’язкова вимога для власників механічних транспортних засобів мати страховий поліс ОСЦПВ. Однак деяким автомобілістам, крім «автоцивілки», потрібно мати ще одну страховку, за відсутність якої можна отримати чималий штраф.

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Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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