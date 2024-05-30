Які авто купують українці: імпорт легкових авто за типами двигунів (інфографіка) — Finance.ua

Які авто купують українці: імпорт легкових авто за типами двигунів (інфографіка) Сьогодні 14:00 — Технології&Авто

Які авто купують українці: імпорт легкових авто за типами двигунів (інфографіка)

Як повідомляв Укравтопром, у I кварталі 2024 року в Україну було імпортовано 86 590 легкових автомобілів.

З цієї кількості, за даними Держмитслужби, три чверті цього імпорту охопили автомобілі, обладнані традиційними двигунами внутрішнього згоряння.

Структура імпорту легковиків за типами двигунів у І кварталі мала наступний вигляд:

Нагадаємо, найбільше імпортували бензинових авто — 45,3 тис. штук (52%), дизельних авто — 20 тис. штук (23%), електроавтомобілів — 15,3 тис. (18%) та гібридних автомобілів — 5,8 тис. штук (7%).

Бензинові авто охопили 46% квітневого ринку нових легковиків та залишаються найбільшим його сегментом. Однак їх ринкова частка відносно квітня 2023 року зменшилась на 2 відсоткових пункти. Лідером ринку нових бензинових авто у минулому місяці став кросовер Mazda CX5.

У квітні автопарк України поповнили 6,2 тис. авто з дизельними двигунами, що майже на 10% менше, ніж торік. «З них: 1,4 тис. од. нових (+10%) та 4,8 тис. од. вживаних, ввезених з-за кордону (-14%). Отже, на ринку нових легковиків дизельні авто охопили 24% продажів, як і у квітні 2023р», — повідомили в Укравтопромі.

Довідка Finance.ua:

Рейтинг найпопулярніших виробників дизельних легкових машин на українському вторинному ринку очолює Volkswagen, з чималою часткою 19%. Про це пише auto.ria. Також є попит на автівки Renault (12,7%), який на другій позиції; третій у цьому списку Mercedes-Benz, з часткою 9%. Якщо до них додати Skoda та BMW, отримаємо понад половину (53%) усього ринку у цьому підсегменті.

В Україні існує обов’язкова вимога для власників механічних транспортних засобів мати страховий поліс ОСЦПВ. Однак деяким автомобілістам, крім «автоцивілки», потрібно мати ще одну страховку, за відсутність якої можна отримати чималий штраф.

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