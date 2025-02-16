Які автівки найменше втрачають у ціні — дослідження — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Які автівки найменше втрачають у ціні — дослідження

Технології&Авто
12
Які автівки найменше втрачають у ціні — дослідження
Які автівки найменше втрачають у ціні — дослідження, Фото: freepik
Купівля авто може бути справді вигідною інвестицією, якщо обирати модель, яка не втрачає в ціні з роками.
У дослідженні Auto Express назвали ТОП-10 найкращих нових машин, які можна перепродати на вторинному ринку з найменшими втратами у вартості.
Читайте також
Експерти видання співставили ціни на нові машини і вартість цих же моделей після трьох років експлуатації.
У результаті була сформована десятка автомобілів, які уникають втрати ціни через високий попит з боку покупців уживаних автомобілів.

Лідери рейтингу

Верхні позиції в рейтингу зайняли моделі, які важко назвати практичними сімейними машинами.
Читайте також
Так на першій сходинці опинився Porsche 718 Cayman GT4 RS. За три роки таке авто втрачає лиш трохи більше 30% початкової вартості.
Які автівки найменше втрачають у ціні — дослідження
До десятки найкращих за результатами дослідження увійшли три моделі Porsche, а версія з механічною коробкою передач 911 GT3 та Macan 2.0T посіли четверте та десяте місця відповідно.
Читайте також
Ще одна модель, яка змогла уникнути сильного знецінення на ринку вживаних автомобілів — це Land Rover Defender 110 P300e. За даними дослідження, вона зберігає 68,79% своєї початкової вартості після трьох років.
Які автівки найменше втрачають у ціні — дослідження
Втім, не всі моделі, які добре зберігають свою ціну, є автомобілями класу люкс. Так до списку потрапила Dacia Duster 1.0 TCe Bi-Fuel Essential.
Які автівки найменше втрачають у ціні — дослідження
Вона опинилась на восьмій позиції із середньою вартістю трирічного вживаного авто, що становить 63,35% від початкової.
Цей доступний позашляховик залишається незмінно популярним, адже може працювати як на бензині, так і на газі, що допомагає економити на рахунках за паливо.
Читайте також
До двадцятки найкращих увійшли ще кілька доступних моделей, у тому числі Suzuki Ignis 1.2, Vauxhall Grandland Electric та Mini Cooper C Classic.
ТО-10 моделей авто, які найменше втрачають у ціні:
  1. Porsche 718 Cayman GT4 RS — зберігає 69.64% від початкової вартості
  2. Land Rover Defender 110 P300e — 68,79%
  3. Mercedes-Benz AMG G63 — 67,95%
  4. Porsche 911 GT3 Manual — 67,79%
  5. Bentley Flying Spur V8 — 65,1%
  6. Toyota Land Cruiser 2.8D Invincible — 63,94%
  7. Land Rover Discovery Sport P270e — 63,81%
  8. Dacia Duster 1.0 TCe Bi-Fuel Essential — 63,35%
  9. Mercedes-Benz V220 2.0d Extra Long Premium — 63,16%
  10. Porsche Macan 2.0T — 63,04%
За матеріалами:
Обозреватель
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.