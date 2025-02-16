Які автівки найменше втрачають у ціні — дослідження
Купівля авто може бути справді вигідною інвестицією, якщо обирати модель, яка не втрачає в ціні з роками.
У дослідженні Auto Express назвали ТОП-10 найкращих нових машин, які можна перепродати на вторинному ринку з найменшими втратами у вартості.
Експерти видання співставили ціни на нові машини і вартість цих же моделей після трьох років експлуатації.
У результаті була сформована десятка автомобілів, які уникають втрати ціни через високий попит з боку покупців уживаних автомобілів.
Лідери рейтингу
Верхні позиції в рейтингу зайняли моделі, які важко назвати практичними сімейними машинами.
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Так на першій сходинці опинився Porsche 718 Cayman GT4 RS. За три роки таке авто втрачає лиш трохи більше 30% початкової вартості.
До десятки найкращих за результатами дослідження увійшли три моделі Porsche, а версія з механічною коробкою передач 911 GT3 та Macan 2.0T посіли четверте та десяте місця відповідно.
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Ще одна модель, яка змогла уникнути сильного знецінення на ринку вживаних автомобілів — це Land Rover Defender 110 P300e. За даними дослідження, вона зберігає 68,79% своєї початкової вартості після трьох років.
Втім, не всі моделі, які добре зберігають свою ціну, є автомобілями класу люкс. Так до списку потрапила Dacia Duster 1.0 TCe Bi-Fuel Essential.
Вона опинилась на восьмій позиції із середньою вартістю трирічного вживаного авто, що становить 63,35% від початкової.
Цей доступний позашляховик залишається незмінно популярним, адже може працювати як на бензині, так і на газі, що допомагає економити на рахунках за паливо.
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До двадцятки найкращих увійшли ще кілька доступних моделей, у тому числі Suzuki Ignis 1.2, Vauxhall Grandland Electric та Mini Cooper C Classic.
ТО-10 моделей авто, які найменше втрачають у ціні:
- Porsche 718 Cayman GT4 RS — зберігає 69.64% від початкової вартості
- Land Rover Defender 110 P300e — 68,79%
- Mercedes-Benz AMG G63 — 67,95%
- Porsche 911 GT3 Manual — 67,79%
- Bentley Flying Spur V8 — 65,1%
- Toyota Land Cruiser 2.8D Invincible — 63,94%
- Land Rover Discovery Sport P270e — 63,81%
- Dacia Duster 1.0 TCe Bi-Fuel Essential — 63,35%
- Mercedes-Benz V220 2.0d Extra Long Premium — 63,16%
- Porsche Macan 2.0T — 63,04%
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