Рейтинг найкращих вживаних авто преміумкласу (фото) — Finance.ua
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Рейтинг найкращих вживаних авто преміумкласу (фото)

Технології&Авто
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Рейтинг найкращих вживаних авто преміумкласу (фото)
Рейтинг найкращих вживаних авто преміумкласу (фото)
Седани преміумкласу приваблюють комфортом, якісним інтер’єром та багатим оснащенням, проте недешеві. Утім, на вживаному ринку вартість таких авто значно привабливіша. Британське видання Auto Express обрало кращі преміальні авто з пробігом.

8 місце — Jaguar XE

Рейтинг найкращих вживаних авто преміумкласу (фото)
Найменший седан Jaguar XE вирізняється стильним дизайном та збалансованим шасі. Він добре керується, при цьому доволі комфортний. Утім, його задній ряд затісний, а мультимедійна система на ранніх моделях застаріла. Пізніші (після 2019 року) Jaguar XE варто обрати ще й тому, що вони отримали 2,0-літрові бензинові та дизельні турбочетвірки Ingenium. Вони економічніші, а їх потужність становить від 180 до 300 сил.

7 місце — Lexus GS 450h

Рейтинг найкращих вживаних авто преміумкласу (фото)
Lexus GS третього покоління — комфортабельний і просторий седан Е-класу, який вирізняється надійністю і довговічністю. Гібридна модифікація Lexus GS 450h приваблює економічністю.

6 місце — BMW 3 Series F30

Рейтинг найкращих вживаних авто преміумкласу (фото)
BMW 3 Series у кузові F30 має еталонну керованість та якісно зібраний. У нього ергономічний салон, хоча він і не найпросторіший. Палітра версій BMW 3 Series дуже широка — є седан та універсал у бензинових, дизельних та гібридних варіантах.

5 місце — Mercedes-Benz E-Class W213

Рейтинг найкращих вживаних авто преміумкласу (фото)
Mercedes E-Class попереднього покоління зазвичай дорожчий за конкурентів на вживаному ринку. Зате автомобіль просторий, комфортабельний, має дорогий салон та м’яку підвіску. Можна обрати бензинові, дизельні та плагін-гібридні модифікації Mercedes E-Class потужністю до 612 сил.

4 місце — Audi A4

Рейтинг найкращих вживаних авто преміумкласу (фото)
Audi A4 B9 не настільки цікавий в керованості, як BMW 3 Series, проте не поступається основному конкурентові у якості внутрішнього оздоблення. Седан Audi A4 доволі просторий, а універсал має чималий багажник. Можна обрати економічні бензинові та дизельні турбомотори.
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3 місце — BMW 5 Series G30

Рейтинг найкращих вживаних авто преміумкласу (фото)
BMW 5 Series покоління G30 якісно зібраний і багато оснащений. Авто чудово керується, але при цьому комфортабельний та має гарну шумоізоляцію. Бензинові та дизельні двигуни з турбонаддувом тяговиті та мають жвавий характер. До того ж, у лінійці BMW 5 Series чимало потужних версій.

2 місце — Tesla Model 3

Рейтинг найкращих вживаних авто преміумкласу (фото)
Tesla Model 3 — єдиний електромобіль у цьому рейтингу. На ринку вистачає цих авто. Салон Tesla Model 3 не настільки якісний, як в інших преміальних моделей D-класу, зате він високотехнологічний. Седан приваблює непоганою динамікою, а версія Performance швидша за дорожчий BMW M3 — стартує до сотні за 3,3 с. До того ж, електрокар значно дешевший в експлуатації, аніж бензинові чи дизельні моделі.

1 місце — Volvo S90

Рейтинг найкращих вживаних авто преміумкласу (фото)
Volvo S90 з пробігом значно дешевший за Mercedes E-Class чи BMW 5 Series і є раціональним вибором. Він комфортабельний, має зручні сидіння та якісний салон. Volvo S90 — одна з найбезпечніших моделей у класі. Універсал V90 приваблює величезним багажником. Бензинові та дизельні турбомотори об’ємом 2,0 л економічні та тяговиті, а якщо хочеться потужності, то можна обрати 455-сильний плагін-гібрид Т8.
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