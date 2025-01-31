Представлено 550-сильний заряджений універсал BMW (фото, відео) — Finance.ua
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Представлено 550-сильний заряджений універсал BMW (фото, відео)

Технології&Авто
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Представлено 550-сильний заряджений універсал BMW (фото, відео)
Представлено 550-сильний заряджений універсал BMW (фото, відео)
Спортивний універсал BMW M3 Touring отримав нову заряджену версію CS (Club Sport). Вона вийде на ринок із березня за ціною від 152 900 євро.
Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті BMW.
Як і седан BMW M3 CS, універсал оснащений доопрацьованою 3,0-літровою турбошісткою. Її віддачу збільшили до 550 к. с. і 650 Н∙м, а також встановили гучніший спортивний вихлоп.
Із 8-ступінчастим автоматом розгін до 100 км/год займає 3,5 с, а до 200 км/год — 11,7 с. Максимальна швидкість обмежена на позначці 300 км/год. Середня витрата пального складає 10,5 л/100 км.
Представлено 550-сильний заряджений універсал BMW (фото, відео)
Новий BMW M3 CS Touring пропонують виключно з повним приводом, хоча є і задньопривідний режим для дрифту. Універсал отримав активний задній диференціал та переналаштовану підвіску з адаптивними амортизаторами, а за доплату доступні карбоново-керамічні гальма.
Представлено 550-сильний заряджений універсал BMW (фото, відео)
Універсал BMW M3 полегшили на 15 кг за рахунок карбонових капота, дифузора та обвісу. Крім того, авто вирізняється особливою решіткою радіатора та кованими дисками із шинами розміром 275/35 ZR19 спереду та 285/30 ZR20 ззаду.
Представлено 550-сильний заряджений універсал BMW (фото, відео)
У салоні BMW M3 CS Touring встановили спортивні ківшеподібні крісла, а кермо обшили алькантарою. Заряджений універсал залишається практичним сімейним авто з просторим інтер’єром та великим (500−1510 л) багажником.
За матеріалами:
Фокус
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