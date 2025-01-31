Представлено 550-сильний заряджений універсал BMW (фото, відео) — Finance.ua

Представлено 550-сильний заряджений універсал BMW (фото, відео) 31.01.2025, 00:46 — Технології&Авто

Представлено 550-сильний заряджений універсал BMW (фото, відео)

Спортивний універсал BMW M 3 Touring отримав нову заряджену версію CS (Club Sport). Вона вийде на ринок із березня за ціною від 152 900 євро.

Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті BMW.

Як і седан BMW M 3 CS, універсал оснащений доопрацьованою 3,0-літровою турбошісткою. Її віддачу збільшили до 550 к. с. і 650 Н∙м, а також встановили гучніший спортивний вихлоп.

Із 8-ступінчастим автоматом розгін до 100 км/год займає 3,5 с, а до 200 км/год — 11,7 с. Максимальна швидкість обмежена на позначці 300 км/год. Середня витрата пального складає 10,5 л/100 км.

Новий BMW M 3 CS Touring пропонують виключно з повним приводом, хоча є і задньопривідний режим для дрифту. Універсал отримав активний задній диференціал та переналаштовану підвіску з адаптивними амортизаторами, а за доплату доступні карбоново-керамічні гальма.

Універсал BMW M 3 полегшили на 15 кг за рахунок карбонових капота, дифузора та обвісу. Крім того, авто вирізняється особливою решіткою радіатора та кованими дисками із шинами розміром 275/35 ZR19 спереду та 285/30 ZR20 ззаду.

У салоні BMW M 3 CS Touring встановили спортивні ківшеподібні крісла, а кермо обшили алькантарою. Заряджений універсал залишається практичним сімейним авто з просторим інтер’єром та великим (500−1510 л) багажником.

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