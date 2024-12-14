Яке місто визнано найпопулярнішим у 2024 році — Finance.ua

Яке місто визнано найпопулярнішим у 2024 році
Париж очолив рейтинг найкращих туристичних напрямків 2024 року.
Про це свідчить рейтинг Top 100 City Destinations, складений компанією Euromonitor International.
До трійки найкращих міст також увійшли Мадрид і Токіо, які відзначилися своєю туристичною привабливістю.
Які міста увійшли до рейтингу
Загалом у десятці найпопулярніших переважають міста Європи:
- Рим зайняв четверте місце;
- Мілан — пʼяте;
- Амстердам — сьоме;
- Барселона — десяте.
Нью-Йорт, Сідней та Сінгапур очолили шосте, восьме та девʼяте місця.
Цьогоріч Лондон опустився на три сходинки, посівши 13-те місце. Місто зберігає високі показники якості туристичної інфраструктури, поступаючись лише Парижу, але програє в питаннях туристичної політики, охорони здоров’я та безпеки.
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Водночас найкращим містом за туристичною політикою та привабливістю визнали столицю Таїланду. Впродовж 2024 року Бангкок відвідали 32,4 мільйона туристів.
Міста оцінюювали за такими показниками, як туризм, сталий розвиток і економічна ефективність.
«У 2024 році міста все частіше використовували спортивні та культурні заходи для збільшення доходів від туризму. Проте у деяких регіонах зростає стурбованість надмірним туризмом», — кажуть в компанії.
Нагадаємо, Париж продовжує бути «магнітом» для мільйонів туристів завдяки своїм культурним пам’яткам і романтичній атмосфері.
Скільки коштує відвідати найпопулярніші міста Європи
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