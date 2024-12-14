Яке місто визнано найпопулярнішим у 2024 році — Finance.ua

Яке місто визнано найпопулярнішим у 2024 році Сьогодні 15:16 — Світ

Яке місто визнано найпопулярнішим у 2024 році, Фото: freepik

Париж очолив рейтинг найкращих туристичних напрямків 2024 року.

Про це свідчить рейтинг Top 100 City Destinations, складений компанією Euromonitor International.

До трійки найкращих міст також увійшли Мадрид і Токіо, які відзначилися своєю туристичною привабливістю.

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Які міста увійшли до рейтингу

Загалом у десятці найпопулярніших переважають міста Європи:

Рим зайняв четверте місце;

Мілан — пʼяте;

Амстердам — сьоме;

Барселона — десяте.

Нью-Йорт, Сідней та Сінгапур очолили шосте, восьме та девʼяте місця.

Цьогоріч Лондон опустився на три сходинки, посівши 13-те місце. Місто зберігає високі показники якості туристичної інфраструктури, поступаючись лише Парижу, але програє в питаннях туристичної політики, охорони здоров’я та безпеки.

Водночас найкращим містом за туристичною політикою та привабливістю визнали столицю Таїланду. Впродовж 2024 року Бангкок відвідали 32,4 мільйона туристів.

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Міста оцінюювали за такими показниками, як туризм, сталий розвиток і економічна ефективність.

«У 2024 році міста все частіше використовували спортивні та культурні заходи для збільшення доходів від туризму. Проте у деяких регіонах зростає стурбованість надмірним туризмом», — кажуть в компанії.

Нагадаємо, Париж продовжує бути «магнітом» для мільйонів туристів завдяки своїм культурним пам’яткам і романтичній атмосфері.

The Village Україна За матеріалами:

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