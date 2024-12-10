Скільки коштує відвідати Париж — Finance.ua
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Скільки коштує відвідати Париж

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Скільки коштує відвідати Париж
Скільки коштує відвідати Париж
Париж продовжує бути «магнітом» для мільйонів туристів завдяки своїм культурним пам’яткам і романтичній атмосфері.
Про це сказано в статті Finance.ua Скільки коштує відвідати найпопулярніші міста Європи.

Проживання

Середня ціна за ніч у готелі 3-зіркового рівня становить близько 120−150 євро (~5 040−6 300 грн).

Харчування

Сніданок з круасаном і кавою коштує 6−10 євро (~252−420 грн), обід — від 15 євро (~630 грн), вечеря у популярних ресторанах — від 35 євро (~1 470 грн).

Туристичні памʼятки

Вхід до Лувру — 22 євро (~961 грн), підйом на Ейфелеву вежу — від 20 євро (~840 грн).

Транспорт

Квиток на метро — 1,90 євро (~80 грн).
Якщо коротко:
  • Проживання: 120 євро (~5040 грн).
  • Харчування: (сніданок, обід, вечеря): 56 євро (~2352 грн).
  • Розваги: середній квиток до музеїв або пам’яток — 20 євро (~630 грн).
  • Транспорт: 1,90 євро (~80 грн).
Загальна вартість за день: 197,9 євро (~8 640 грн).

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Нагадаємо, що тим, хто шукає роботу у Франції, слід врахувати, що зарплату в оголошеннях теж вказують до відрахувань (брутто), тобто на руки (нетто) працівник отримає приблизно на 25% менше. У 2024 році мінімальна заробітна плата у Франції за годину — 8,92 євро на руки (389 грн), на місяць за умови 35-годинного робочого тижня — 1 353,07 євро на руки (59 076,8 грн), що є однією з найвищих у Європі. Підвищення зарплат відбулося на основі автоматичної індексації в квітні 2024 року, оскільки рівень інфляції перевищив 2%.
Франція зменшує бюджетні витрати на утримання біженців із метою сприяння їхній інтеграції у французьку спільноту.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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