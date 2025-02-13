Як змінився венчурний капітал у 2024 році — звіт Сьогодні 17:31

Як змінився венчурний капітал у 2024 році — звіт

Світові венчурні інвестиції у 2024 році зросли до $368,3 млрд, перевищивши показники 2023 року, попри низку викликів — від геополітичної напруженості до невизначеності виборчих процесів у ключових країнах, включаючи президентські вибори у США. Разюче зростання інвестицій у штучний інтелект (ШІ) стало ключовим фактором, що сформував ландшафт венчурного капіталу цього року.

Про це йдеться у звіті KPMG Private Enterprise Venture Pulse за четвертий квартал 2024 року.

Ключові тенденції 2024 року

Глобальні венчурні інвестиції зросли з $349,4 млрд у 2023 році до $368,3 млрд у 2024 році, хоча загальна кількість угод скоротилася до мінімуму за сім років — 35 685 угод.

Американський регіон домінував із залученням $221,7 млрд, з яких $209 млрд припало на США. Це третій найвищий показник за останні 20 років.

Азійсько-Тихоокеанський регіон впав до мінімуму за дев’ять років — венчурне фінансування склало лише $78,8 млрд.

Лідером венчурного ринку в Європі стала Велика Британія за обсягами венчурного фінансування у 2024 році, значною мірою завдяки $1,3 млрд, залученим AI-компанією GreenScale. Франція посіла друге місце за обсягами інвестицій, випереджаючи Німеччину, де венчурний ринок пережив складний період через економічну невизначеність та дострокові вибори у лютому 2025 року. В нордичних країнах, попри лише $5,5 млрд інвестицій у 2024 році, у четвертому кварталі відновився інтерес до healthtech ($200 млн для Ōura), оборонних технологій та енергетики.

за обсягами венчурного фінансування у 2024 році, значною мірою завдяки $1,3 млрд, залученим AI-компанією GreenScale. Франція посіла друге місце за обсягами інвестицій, випереджаючи Німеччину, де венчурний ринок пережив складний період через економічну невизначеність та дострокові вибори у лютому 2025 року. В нордичних країнах, попри лише $5,5 млрд інвестицій у 2024 році, у четвертому кварталі відновився інтерес до healthtech ($200 млн для Ōura), оборонних технологій та енергетики. Різке зростання корпоративних венчурних інвестицій (CVC) — глобальні CVC-інвестиції піднялися з $177,9 млрд у 2023 році до $185,1 млрд у 2024 році, зокрема, у США — з $84,7 млрд до $107,5 млрд.

Інтерес до IPO залишається стриманим — загальна вартість виходів на IPO досягла мінімального рівня за сім років, склавши $134,6 млрд.

ШІ-феномен: венчурний капітал на максимумі

У 2024 році сектор штучного інтелекту став беззаперечним лідером за залученням інвестицій. Лише у четвертому кварталі п’ять найбільших ШI-стартапів у США отримали разом $32,2 млрд.

Серед найбільших угод:

Databricks — $10 млрд

OpenAI — $6,6 млрд

xAI — $6 млрд

Waymo — $5 млрд

Anthropic — $4 млрд

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«Рівень фінансування ШI-простору залишається вражаючим. Але венчурні інвестори стали вибагливішими і готові вкладати лише у справді проривні рішення», — зазначається у звіті KPMG.

Крім США, суттєві AI-інвестиції отримали й європейські стартапи, зокрема британська GreenScale ($1,3 млрд), а також Insider (Туреччина, $500 млн) та Poolside (Франція, $500 млн). Варто зазначити, що зважаючи на низку законів і рекомендацій, які перебувають на стадії розгляду, а також на введення в дію Закону ЄС про штучний інтелект (EU AI Act), який набув чинності в серпні 2024 року, гравці в галузі ШІ в Європі зіштовхнулися з певною невизначеністю щодо правил, яких їм, можливо, доведеться дотримуватися в майбутньому. Ця невизначеність, ймовірно, сповільнила деякі інвестиції венчурних фондів у сферу штучного інтелекту в Європі, особливо порівняно з такими юрисдикціями, як США.

Оборонні стартапи залучають рекордні інвестиції

2024 рік став проривним для оборонних технологій: сектор привернув безпрецедентний обсяг венчурного фінансування. На тлі триваючих конфліктів в Україні та на Близькому Сході, а також загострення глобальної геополітичної напруги, уряди дедалі активніше співпрацюють із defense tech-компаніями, особливо тими, що інтегрують штучний інтелект у військові рішення.

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Раніше стартапи, що працювали в сфері оборонних технологій, стикалися з певним скептицизмом з боку інвесторів, особливо у Кремнієвій долині. Однак у останні квартали ситуація кардинально змінилася: низка компаній успішно подолала ринкові упередження й залучила багатомільйонні раунди фінансування. Крім того, на ринку з’явилися спеціалізовані венчурні фонди, орієнтовані саме на інвестиції в defense tech, що ще більше стимулює зростання галузі.

Динаміка ринку у четвертому кварталі 2024

Попри загальне скорочення кількості угод, загальний обсяг венчурних інвестицій у четвертому кварталі 2024 року сягнув $108,6 млрд — це найвищий квартальний показник за останні 10 кварталів.

Американський ринок залучив $78,7 млрд, з яких $74,6 млрд — у США.

Європа вперше обійшла Азію за обсягами венчурного фінансування, отримавши $15,6 млрд (проти $12,8 млрд у Азійсько-Тихоокеанському регіоні).

Кількість угод продовжує зменшуватися, досягнувши десятирічного мінімуму у Азії (1 977 угод) та США (2 859 угод — найнижчий рівень з 2016 року).

IPO-ринок у фокусі: чи відбудеться прорив у 2025?

Попри зниження кількості IPO у 2024 році, експерти ринку сподіваються на зростання активності у 2025-му. Серед ключових факторів, які можуть оживити ринок виходів:

Підвищена увага до ШI — інвестори готові вкладати значні кошти у проривні технологічні компанії.

Пом’якшення монетарної політики у ключових економіках, що сприятиме зростанню оцінок стартапів.

Стабілізація макроекономічної ситуації — поступове вирішення невизначеностей, пов’язаних з глобальними конфліктами та торговельними суперечками.

«Багато компаній готові виходити на IPO, але вони просто чекали на кращий момент. Наразі все вказує на те, що у 2025 році ринок IPO знову запрацює. Велике питання буде в тому, коли. Перший квартал 2025 року все ще може бути трохи повільним для виходів, враховуючи зміну адміністрації та невизначеність, пов’язану з тарифами тощо, але якщо ми побачимо успішний вихід кількох єдинорогів, то, ймовірно, з’явиться довга черга компаній, готових піти слідом за ними», — йдеться у звіті KPMG Private Enterprise Venture Pulse за четвертий квартал 2024 року.

Очікування на 2025 рік

Очікується, що венчурні інвестиції залишаться високими у 2025 році, а ШI продовжить залишатися основним локомотивом фінансування. У Європі також, попри регуляторні виклики. Крім ШI, зростатиме інтерес до секторів оборонних технологій (defensetech), кібербезпеки, охорони здоров’я та біотехнологій.

Усі погляди інвесторів тепер звернені на IPO-ринок. Якщо перші місяці 2025 року покажуть позитивні результати, це може запустити нову хвилю успішних публічних розміщень, відкриваючи нову еру венчурних виходів.

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