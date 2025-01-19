Як змінився ринок кредитування України у 2024 році — Finance.ua

Як змінився ринок кредитування України у 2024 році Сьогодні 13:28 — Кредит&Депозит

Як змінився ринок кредитування України у 2024 році

Грудень став найгіршим місяцем для кредитування в 2024 році. Це єдиний місяць за рік, коли скорочувалось кредитування як бізнесу, так і населення. Найбільш суттєво гривневе кредитування скоротилось у корпоративному сегменті — на 2,4% (-14,2 млрд грн).

Про це повідомив народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

Загалом за минулий рік кредитування відновлювалось, однак його динаміка у розрізі окремих сегментів і валют була неоднорідною.

Кредити в гривні зросли на 14,1% (+102,3 млрд грн) до 828,7 млрд грн, тоді як у валюті — скоротились на 5,7% (-0,38 млрд дол.) до 6,28 млрд дол.

Темпи приросту гривневого кредитування в корпоративному сегменті були в 2,5 раза нижчими, ніж у роздрібному. За 2024 рік кредити в гривні підприємствам зросли на 9,8% (+50,6 млрд грн), тоді як населенню — на 24,5% (+51,7 млрд грн). З урахуванням скорочення валютного кредитування темп приросту кредитного портфелю в усіх валютах у корпоративному сегменті був майже утричі меншим, ніж у роздрібному.

Ставки за новими гривневими кредитами для бізнесу (без овердрафту) мали тенденцію до зниження. Середня ставка за рік скоротилась із 19,3% у 2023 році до 15,8% у 2024 році. Водночас, наприкінці року, на тлі зростання інфляції та облікової ставки НБУ, ставка за новими гривневими кредитами бізнесу зросла з 14,4% до 14,7%. Ставки за роздрібними кредитами (населенню) залишались стабільними протягом року на рівні 34%.

Читайте також Ставки за новими кредитами бізнесу впали до мінімуму

Отже, порівняно з 2022−2023 роками, коли кредитування протягом року скорочувалось або стагнувало, минулий рік став першим роком його повноцінного відновлення. Цьому сприяли кілька факторів:

збереження стійкої роботи банківської системи, яка є належно капіталізованою, ліквідною та високоприбутковою;

продовження економічного зростання та зростання реальних доходів громадян (що трансформується у покращення фінансового стану позичальників, насамперед у роздрібному сегменті);

зменшення кредитних ставок;

підтримка за рахунок державних програм (портфельні гарантії, єОселя, 5−7-9, хоча вклад останньої скорочувався).

Читайте також Середня ставка за іпотечними кредитами продовжує зростати

«Утім, вкотре акцентую увагу на тому, що темпи відновлення, насамперед, гривневого корпоративного кредитування є млявими і недостатніми для підтримки економіки під час війни», — зазначає Гетманцев.

Читайте також Як бізнес та населення використовують кредитові та дебетові перекази — НБУ

За його словами, корпоративні кредити в гривні на кінець 2024 року були лише на 9,5% (+49,1 млрд грн) більшими, ніж на початку війни у лютому 2022 року. Загальний кредитний портфель бізнесу та населення в усіх валютах на кінець 2024 року сягнув 1,1 трлн грн або близько 14,5% ВВП (що за оцінками НБУ/МВФ складе близько 7,6 трлн грн). Це менше, ніж минулого року (15,3% ВВП), і набагато менше, ніж до війни (22,6% ВВП у 2020 році), хоча й до повномасштабної війни цей рівень був неоптимальним, враховуючи низький рівень розвитку інших сегментів фінансового ринку.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.