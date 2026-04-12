Як змінився ІТ-ринок праці у першому кварталі 2026 року — дослідження Сьогодні 08:17

ІТ-ринок праці у І кварталі 2026, Фото: freepik

У березні на jobs.dou.ua було опубліковано 7987 вакансій для ІТ-фахівців — на півтори тисячі більше, ніж у березні торік. Це рекорд за останні 50 місяців. 5 найбільших категорій за кількістю вакансій зараз — це маркетинг, аналітика, QA, HR, Sales. Близька до лідерів також військова справа.

Про це йдеться у аналітиці Dou.

За даними аналітиків, загалом за перший квартал було 22,9 тисячі вакансій — це на 23% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Загальна кількість вакансій на jobs.dou.ua, Інфографіка: Dou

Найбільше зростають нетехнічні напрями

За І квартал кількісно найбільше додалося вакансій з маркетингу (+959), військової справи (+612), Sales (+525) і HR (+513). З технічних найбільше зросли напрями QA (+418), Analyst (+342) і Hardware (+336).

Читайте також Один український айтівець забезпечує понад два робочі місця в суміжних сферах

З розробницьких категорій найбільший приріст за квартал у Node. js, .NET і Embedded.

Більш ніж удвічі зросла кількість вакансій у категоріях «Військова справа», Hardware, Unreal Engine, C++.

У березні була рекордна кількість вакансій для Embedded (146), Hardware (235), SysAdmin (132).

З нетехнічних рекорд у Finance (238), Legal (121), Marketing (845), Support (294).

З розробницьких напрямів відчутне зростання є тільки у С++ (108 вакансій зараз, 56 — торік).

Читайте також В Україні зросла кількість заброньованих айтівців: кого бронюють найчастіше

Кількість вакансій у deftech / miltech сягнула рекордних 1120 — це в 3,5 рази більше, ніж у березні торік.

Відгуки кандидатів на deftech-вакансії теж зростають: у березні зафіксували 8997. На одну вакансію в середньому припадає 8 відгуків.

Конкуренція в ІТ

Аналітики зазначають, конкуренція в ІТ зросла, адже на ринок вийшло більше кандидатів. Торік щомісяця на вакансії відгукувалося в середньому 19,4 тисячі кандидатів. З початку цього року щомісяця понад 20 тисяч фахівців. А в березні вже рекордні 22,8 тисячі кандидатів відгукувалися на вакансії.

Загальна кількість відгуків теж зросла. Торік кандидати щомісяця залишали в середньому 109 тисяч відгуків на вакансії на Dou. У березні була рекордна 131 тисяча відгуків.

Найбільш конкурентні напрями:

Front-end — 132 відгуки на вакансію;

QA — 76;

Java — 61;

Project Manager — 61.

В категорії HR, навпаки, зниження — 24 відгуки на вакансію. У березні два роки тому було 54 відгуки.

У маркетингу конкуренція нижче середньої — 14 відгуків на одну вакансію

Найактивніші компанії за кількістю розміщених вакансій

Серед компаній, які найактивніше шукають працівників, лідирує Skelar. Також у ТОПі — Genesis і 427 окрема бригада безпілотних систем Рарог.

Загалом у списку стало значно більше компаній, дотичних до deftech (7 із 20 у І кварталі): наприклад, Blue-Bird.Tech, Frontline Robotics, Everstar, Eleven.

Із сервісних компаній найактивніше зараз шукають фахівців N-iX і Ciklum.

20 найактивніших компаній за кількістю розміщених вакансій, Інфографіка: Dou

Як ми вже згадували , більшість IT-фахівців віком до 22 років, які наразі перебувають в Україні та не проходять військову службу, не планують довгостроково залишати країну. Найчастіше вони розглядають короткострокові поїздки з подальшим поверненням.

Також зазначалося , що кожна гривня, згенерована в ІТ-секторі, приносить ще 1,09 грн в інших галузях. Водночас один ІТ-фахівець забезпечує роботою ще 2,29 людей у суміжних сферах.

Dou За матеріалами:

