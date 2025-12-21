Як змінювалися видатки на медицину з 2018 по 2025 рік Сьогодні 21:15 — Казна та Політика

Як змінювалися видатки на медицину з 2018 по 2025 рік

Попри повномасштабну війну, в Україні знайшли кошти на підвищення у 2026 році зарплат лікарів первинної та екстреної допомоги, а також медпрацівників із прифронтових регіонів. Це вдалося зробити завдяки рекордному за останні вісім років збільшенню фінансування програми медичних гарантій НСЗУ — до понад 191 млрд грн. Частину коштів направлять для проведення безоплатних скринінгів здоров’я громадян віком від 40 років. В цілому видатки з держбюджету-2026 для МОЗ будуть найвищими як за роки великої війни, так і пандемійні, однак загальна частка з бюджету — на рівні 2023−2024 років.

«Слово і діло» розповідає , як змінювалися обсяги бюджетного фінансування охорони здоров’я з 2018 по 2025 рік, а також закладені витрати на 2026-й.

У 2018−2019 роках витрати на українську медицину були на рівні 86,9 — 97,7 млрд грн відповідно, загальна частка МОЗ від видатків бюджету становила 8,8 — 8,9%.

На НСЗУ (у той час програма державних гарантій медичного обслуговування населення лише запроваджувалася) було закладено 8,3 млрд грн у 2018-му та 19,3 млрд грн у 2019-му році.

З приходом пандемії коронавірусу у 2020 році Україна (а також і весь світ) суттєво збільшила витрати на медицину та боротьбу з новою на той час інфекцією — до 133 млрд грн. Видатки на програму медичних гарантій НСЗУ становили 89,1 млрд грн. А загальна частка витрат на МОЗ тоді сягнула 10,5%.

У 2021 році, коли боротьба з пандемією ще тривала, фінансування охорони здоров’я знову вдалося збільшити. На цю сферу заклали 172 млрд грн, (з яких на програму та управління НСЗУ — 129,1 млрд грн). Загальна частка на МОЗ з бюджету вперше сягнула майже 12%.

Читайте також Ціни на медичні послуги у Європі та США: що впливає на ціну

У перший рік повномасштабного вторгнення на медицину було передбачено понад 196 млрд грн. Це більше, порівняно з попереднім роком, проте загальна частка держбюджету склала 6,5%. На програму та управління НСЗУ у 2022 році було передбачено 157,6 млрд грн.

На другий рік вторгнення рф витрати на медицину довелося трохи скоротити. На 2023 рік у бюджеті було закладено 178,4 млрд грн. Також скоротилася і загальна частка на МОЗ з усього «воєнного» бюджету — до 5,3%, та безпосередньо кошти для програми НСЗУ — 142,9 млрд грн.

На 2024 рік у держбюджеті воюючої країни вдалося збільшити видатки на охорону здоров’я — до понад 203 млрд грн. З них — 158,9 млрд грн на програму НСЗУ. Загальна частка на МОЗ з усіх видатків держави становила 5,4%.

У поточному році витрати МОЗ зросли до 222,4 млрд грн. З цієї суми на фінансування програми державних гарантій медичного обслуговування заклали 175,6 млрд грн. Загальна частка видатків з бюджету зменшилася до 4,8%.

Варто зазначити, що програма НСЗУ постійно доповнюється новими пакетами та послугами. Зокрема, у 2025 році було розширено програму «Доступні ліки» (МОЗ додало понад 30 нових діючих речовин), щоб українці мали можливість зменшити витрати на ліки при серцево-судинних, неврологічних та інших хворобах.

Ще одне нововведення року — покриття психіатричних послуг стало доступним в усіх медзакладах, які мають договір з НСЗУ (тобто, не потрібен окремий контракт).

Читайте також Хто має право на пенсію за вислугою років: деталі для медиків та військовослужбовців

У держбюджеті-2026 на охорону здоров’я заклали 256,7 млрд грн. Це на 15,4% більше, ніж минулого року, і найбільше з 2018 року. З загальної суми більша частина грошей буде спрямована на Програму медичних гарантій (підвищення зарплат лікарів первинної та екстреної допомоги до 35 тисяч грн; лікування військових, реабілітація, лікування важких травм та опіків, кардіохірургія, онкологія). Частину коштів витратять на безкоштовні ліки для громадян, які мають хронічні захворювання.

Ще частина коштів — на централізовані закупівлі препаратів (онко, орфанні, серцево-судинні, ендопротези), а також вперше — на скринінги здоров’я людей віком від 40 років. Цю послугу громадяни отримають державним коштом.

Слово і Діло За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.