Як змінювались бюджетні видатки України за останні п’ять років — Finance.ua

Як змінювались бюджетні видатки України за останні п’ять років Сьогодні 21:23 — Казна та Політика

Як змінювались бюджетні видатки України за останні п’ять років

Цьогорічні видатки державного бюджету України досягли рекордних 4,5 трлн грн. Це на 12% більше, ніж у 2023 році, але з урахуванням інфляції показник залишається на рівні минулого року.

Про це повідомили у Центрі економічної стратегії.

Куди спрямували кошти

Зазначається, що 65% видатків спрямовано на оборонні потреби.

Серед необоронних видатків найбільша цивільна категорія — соціальні видатки — залишилася без змін.

Водночас зростають витрати на обслуговування держборгу (малиновий колір на графіку) 一 +24% до 307 млрд грн або 7% від усіх видатків бюджету.

Частка власних надходжень у покритті видатків зросла до 44% (у 2023-му було менше 40%). Решту покриваємо завдяки міжнародній підтримці та випуску держоблігацій.

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На 2025 рік Рада розглядає виділити додаткові $5−7 млрд на оборону з доходів на заморожені російські активи.

Нагадаємо, голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пропонує ввести військову цензуру видатків і розтягнути гарантоване пільгове фінансування ERA у $50 млрд не на рік, а на три роки на тлі невизначеності в майбутньому.

Міжнародний інститут стратегічних досліджень (IISS) у новому звіті повідомив , що повномасштабне вторгнення росії в Україну призвело до збільшення світових військових витрат на 7,4% до $2,46 трлн у 2024 році.

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