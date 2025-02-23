Як змінювались бюджетні видатки України за останні п’ять років — Finance.ua

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Як змінювались бюджетні видатки України за останні п’ять років

Казна та Політика
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Як змінювались бюджетні видатки України за останні п’ять років
Як змінювались бюджетні видатки України за останні п’ять років
Цьогорічні видатки державного бюджету України досягли рекордних 4,5 трлн грн. Це на 12% більше, ніж у 2023 році, але з урахуванням інфляції показник залишається на рівні минулого року.
Про це повідомили у Центрі економічної стратегії.

Куди спрямували кошти

Зазначається, що 65% видатків спрямовано на оборонні потреби.
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Серед необоронних видатків найбільша цивільна категорія — соціальні видатки — залишилася без змін.
Як змінювались бюджетні видатки України за останні п’ять років
Водночас зростають витрати на обслуговування держборгу (малиновий колір на графіку) 一 +24% до 307 млрд грн або 7% від усіх видатків бюджету.
Частка власних надходжень у покритті видатків зросла до 44% (у 2023-му було менше 40%). Решту покриваємо завдяки міжнародній підтримці та випуску держоблігацій.
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На 2025 рік Рада розглядає виділити додаткові $5−7 млрд на оборону з доходів на заморожені російські активи.
Нагадаємо, голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пропонує ввести військову цензуру видатків і розтягнути гарантоване пільгове фінансування ERA у $50 млрд не на рік, а на три роки на тлі невизначеності в майбутньому.
Міжнародний інститут стратегічних досліджень (IISS) у новому звіті повідомив, що повномасштабне вторгнення росії в Україну призвело до збільшення світових військових витрат на 7,4% до $2,46 трлн у 2024 році.
За матеріалами:
Finance.ua
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