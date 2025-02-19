Мінфін: видатки загального фонду держбюджету у січні становили 214,1 млрд грн — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Мінфін: видатки загального фонду держбюджету у січні становили 214,1 млрд грн

Казна та Політика
25
Мінфін: видатки загального фонду держбюджету у січні становили 214,1 млрд грн
Мінфін: видатки загального фонду держбюджету у січні становили 214,1 млрд грн
Видатки загального фонду державного бюджету в січні становили 214,1 млрд грн, що на 42,5% більше проти аналогічного періоду минулого року.
Про це повідомляє Міністерство фінансів України.
«За січень 2025 року загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становить 214,1 млрд грн, що на 63,9 млрд грн, або на 42,5% більше проти аналогічного періоду минулого року», — йдеться у повідомленні.
Найбільшу частку видатків — 110 млрд грн, або 51,4% від загального обсягу — спрямовано на оплату праці з нарахуваннями, що на 44,9% більше, ніж торік. З них 84,7 млрд грн виділено на грошове утримання військовослужбовців.
Мінфін: видатки загального фонду держбюджету у січні становили 214,1 млрд грн
За матеріалами:
Фінансовий клуб
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.