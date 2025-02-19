Мінфін: видатки загального фонду держбюджету у січні становили 214,1 млрд грн — Finance.ua

Мінфін: видатки загального фонду держбюджету у січні становили 214,1 млрд грн Сьогодні 09:45 — Казна та Політика

Мінфін: видатки загального фонду держбюджету у січні становили 214,1 млрд грн

Видатки загального фонду державного бюджету в січні становили 214,1 млрд грн, що на 42,5% більше проти аналогічного періоду минулого року.

Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

«За січень 2025 року загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становить 214,1 млрд грн, що на 63,9 млрд грн, або на 42,5% більше проти аналогічного періоду минулого року», — йдеться у повідомленні.

Найбільшу частку видатків — 110 млрд грн, або 51,4% від загального обсягу — спрямовано на оплату праці з нарахуваннями, що на 44,9% більше, ніж торік. З них 84,7 млрд грн виділено на грошове утримання військовослужбовців.

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