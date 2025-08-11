Як змінились наміри українців повертатися з ЄС (інфографіка) — Finance.ua

Як змінились наміри українців повертатися з ЄС (інфографіка) Сьогодні 09:01 — Особисті фінанси

Частка українців, хто хоче повернутися з-за кордону, зросла до 64% у порівнянні з 2024 роком, тоді було 55%), але це менше, ніж у 2023 році (75%).

Про це свідчать результати опитування Gradus Research

«Це свідчить не стільки про однозначне зростання готовності до повернення, скільки про присутнє емоційне прагнення повернутись — попри те, що раціональні стримуючі фактори досі переважають», — сказано в дослідженні.

Інфографіка: Gradus Research

Що впливає на рішення українців

Інфографіка: Gradus Research

До основних стимулів повернення належать емоційна ностальгія за Україною, уявлення про вищу якість життя вдома, складнощі адаптації в новому середовищі та очікування підтримки у знайомому соціальному контексті.

Найсильніше на рішення повернутись впливають саме емоційна прив’язаність і віра в те, що життя в Україні може бути кращим. Люди не просто сумують за домом — вони втомились від напруги адаптації.

Рішення залишатися найчастіше пов’язане з відчуттям більшої стабільності за кордоном: вищою якістю життя, безпечнішим середовищем, ширшими перспективами для себе і дітей, а також страхом перед складними умовами повернення.

«Люди хочуть додому, але не бачать умов. Загальний індекс знизився, що говорить про посилення позицій ЄС як місця довгострокового проживання», — зазначають автори дослідження.

Нагадаємо, за даними Опендатабот, близько 3 млн українців виїхали та не повернулись від початку повномасштабної війни.

У дослідженні, проведеному ГО EasyBusines та Центром економічного відновлення (ЦЕВ) сказано , що неповернення вимушених мігрантів на Батьківщину коштуватиме Україні $113 млрд недоотриманого ВВП за 10 років (у цінах 2021 року).

Навіть якщо більшість мігрантів повернуться, аби зростати з темпом 7% на рік, до 2032 року Україні потрібно залучити від 3,1 до 4,5 млн осіб робочої сили.

Гендиректор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто раніше заявляв , що більшість українських біженців не планують повертатися в Україну після війни, зокрема через негативне ставлення в соціальних мережах та невизначеність ситуації вдома. Лише третина з мільйонів біженців мають намір повернутися.

