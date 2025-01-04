Як «зловити» квиток на популярні напрямки в «Укрзалізниці»: корисні поради — Finance.ua

Як «зловити» квиток на популярні напрямки в «Укрзалізниці»: корисні поради Сьогодні 14:12 — Особисті фінанси

Як «зловити» квиток на популярні напрямки в «Укрзалізниці»: корисні поради

Під час свят «Укрзалізниця» додає вагони на популярні маршрути через високий попит на квитки, спричинений активними подорожами українців до родичів чи на відпочинок.

Видання РБК-Україна надає рекомендації щодо придбання квитків, якщо їх немає в наявності.

Відстеження квитків та автоматичний викуп у застосунку

Якщо потрібний квиток недоступний, пасажири можуть скористатися функцією відстеження.

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Для цього в мобільному додатку «Укрзалізниці» необхідно виконати звичайний пошук квитків і на екрані з результатами активувати опцію «Відстежувати вільні місця».

Далі слід вибрати потрібний потяг та тип вагона (купе, плацкарт або люкс) і підключити сповіщення.

При появи квитка система надішле сповіщення, і його можна буде одразу придбати.

Доступна також функція автоматичного викупу квитків. Після активації система автоматично спише кошти з прив’язаної банківської картки та викупить квиток, щойно він з’явиться.

У разі зміни планів заявку можна скасувати, і гроші повернуться без комісії.

Зазначимо, що для використання мобільного застосунку «Укрзалізниці» потрібно пройти верифікацію через «Дію».

Також важливо врахувати, що функції відстеження квитків та автоматичного викупу недоступні для рейсів Київ-Відень і Київ-Варшава (за винятком інтерсіті).

Пошук квитків із пересадками

Якщо не маєте можливості чекати на появу квитків через функцію «відстеження» чи автовикупу, то можна розглянути варіант мандрівки із пересадкою.

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Для цього при пошуку потягів зліва угорі слід вибрати опцію «з пересадками».

Варто врахувати, що мандрівка із пересадками зазвичай довша. Інтервал між потягами може тривати від кількох хвилин до кількох годин.

Разом із цим іноді поїздка з пересадками вийде дешевше, якщо на прямий номер доступні лише люкс чи купе.

Купівля квитків до сусідніх станцій

Ще одним рішенням є придбання квитків до станції, що знаходиться після вашого пункту призначення.

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Наприклад, якщо потрібно дістатися до Львова, можна перевірити наявність квитків до Трускавця й вийти раніше, якщо потяг проходить через потрібну станцію.

Так дорога обійдеться трішки дорожче, зате ви доберетесь до потрібного місця.

Корисні поради для мандрівників:

перевіряйте нічні потяги, які відправляються після півночі. Варто шукати потяги на дату прибуття і дату, що їй передує.

купуйте квитки завчасно: вони з’являються у продажу за 20 днів до відправлення внутрішніх рейсів та за 30 днів для більшості міжнародних маршрутів (окрім молдавського).

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