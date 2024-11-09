Як зловмисники виманюють ПІН-коди та дані карток: схема обману на торговельних майданчиках — Finance.ua
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Як зловмисники виманюють ПІН-коди та дані карток: схема обману на торговельних майданчиках

Особисті фінанси
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Як зловмисники виманюють ПІН-коди та дані карток: схема обману на торговельних майданчиках
Як зловмисники виманюють ПІН-коди та дані карток: схема обману на торговельних майданчиках, Фото: freepik
Шахраї використовують фальшиві сайти та підроблені посилання для виманювання персональних даних на торговельних майданчиках.
Про це повідомили у Державній службі спеціального звʼязку та захисту інформації України.

Приклад схеми шахрайства

Крок 1. Шахрай вдає зацікавленого покупця. На OLX або інших платформах зловмисник пише продавцеві, показуючи інтерес до товару.
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Потім пропонує перенести спілкування у месенджер, наприклад, у Telegram, мотивуючи це нібито технічними проблемами з відображенням фотографій на платформі OLX.
Крок 2. Пропозиція повної передоплати. Шахрай у месенджері повідомляє про готовність придбати товар і пропонує організувати відправлення через «Нову Пошту» з повною передоплатою на картку.
Для цього він запитує у продавця номер картки для оплати і надсилає адресу для доставки товару.
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Крок 3. Фішингове посилання. Зловмисник запевняє, що все оплатив і надсилає фішингове посилання, стилізоване під сторінку авторизації банку, де продавцеві пропонують підтвердити отримання коштів.
Крок 4. Виманювання даних. На фішинговій сторінці продавцеві пропонують ввести номер мобільного телефону, номер картки та ПІН-код для підтвердження отримання коштів.

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Крок 5. Крадіжка коштів. Отримані дані шахраї використовують для прив’язки акаунту користувача до нового пристрою або для онлайн-авторизації на порталі відповідного банку, що дає їм змогу вивести кошти з рахунку жертви.

Як уберегтися від шахрайства

  • Обговорюйте деталі угоди виключно в чаті торговельного майданчика або використовуючи його додаток!
  • Перевіряйте сайти, на яких вводите свої дані.
Нагадаємо, з початком повномасштабного вторгнення мільйони українських родин були змушені залишити свої домівки й шукати нові можливості для життя та роботи.
Це призвело до зростання випадків торгівлі людьми — форми сучасного рабства, масштаби якого, за даними Ради Європи, досягли рівня епідемії.

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За матеріалами:
Finance.ua
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