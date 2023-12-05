Як за рік змінилися ціни на базовий набір продуктів — Finance.ua

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Як за рік змінилися ціни на базовий набір продуктів

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Як за рік змінилися ціни на базовий набір продуктів
Як за рік змінилися ціни на базовий набір продуктів
В Україні відновилося зростання цін на продукти, чого не було з липня. У жовтні ціни зросли на 1%, найбільше на яйця, молочні продукти та м’ясо. Ще один етап подорожчання продуктів, зокрема м’яса, риби та інших традиційних для святкового столу складових, буде перед Різдвом та Новим роком.
Як за останній рік змінилася вартість базового набору продуктів, проаналізували журналісти сайту «Слово і діло».
Борщовий набір — капуста, цибуля, буряк, картопля та морква — подешевшав порівняно з кінцем минулого року. У грудні 2022-го п’ять кілограмів овочів коштували 87,4 грн, потім ціни на цей набір зростали аж до червня поточного року — до 182,68 грн.
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З липня вартість борщового набору почала знижуватись: липень — 159,52 грн (-12,7%), серпень — 74,16 грн (-53,5%), вересень — 54,18 грн (-26,9%), жовтень — 50,43 грн (-6,9%). Найдорожче в борщовому наборі коштують цибуля і морква.
М’ясо та птиця в Україні практично стабільно зростають у ціні останній рік. Кілограм яловичини у грудні минулого року коштував 203,18 грн, і за рік ціна знизилася лише раз — у лютому на 0,7%. У жовтні кілограм яловичини коштував 233,76 грн — на 1,4% більше, ніж місяцем раніше.
Свинина наприкінці минулого року коштувала 168,56 грн за кілограм, на початку року ціна трохи знизилася, а далі почала зростати. Найвідчутніше свинина подорожчала у квітні - на 8,5% до 181,84 грн за кілограм. У жовтні свинина коштувала 202,39 грн за кілограм, це на 0,6% дешевше, ніж у вересні.
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Вартість сала за рік практично не змінилася. У грудні кілограм коштував 171,08 грн, до серпня ціна знижувалась, а потім знову почала зростати. У результаті станом на жовтень кілограм сала коштував 170,07 грн.
Стабільно зростає ціна курячого філе: у грудні кілограм коштував 136,58 грн, у січні ціна зросла на 2,2%, у лютому — на 1,8%, у березні - на 2,3%, у квітні та травні - на 1,4%, у червні - на 0,7%, у липні - на 1,8%, у серпні - на 1,5%, у вересні - на 2,1%. У жовтні кілограм філе коштував 159,95 грн (+0,5%).
Ціни на яйця не були стабільними протягом року. У грудні десяток яєць коштував 62,03 грн, до середини літа їхня вартість впала нижче 40 грн. У вересні яйця подорожчали до 44,18 грн (+13,2%), у жовтні - до 48,75 грн (+10,3%).
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Весь рік дешевшала гречка: у грудні кілограм коштував 74,69 грн, у січні - 68,87 грн (-7,8%), у лютому — 65,73 грн (-4,6%), у березні - 62,41 грн (-5,1%), у квітні - 59,79 грн (-4,2%), у травні - 55,9 грн (-6,5%), у червні - 51,86 грн (-7,2%), у липні - 48,26 грн (-6,9%), у серпні - 45,61 грн (-5,5%), у вересні - 41,43 грн (-9,2%), у жовтні - 36,52 грн (-11,9%).
Також майже весь рік дешевшав рис.
Кілограм пшеничного борошна наприкінці року коштував 16,79 грн. Невелике підвищення ціни було у січні та вересні. У жовтні кілограм борошна коштував 15,89 грн.
Вершкове масло подорожчало за рік. У грудні пачка коштувала 65,98 грн. Цієї осені ціна на масло піднялася на 1,4% у вересні та 2,9% у жовтні (до 70,05 грн).
Літр соняшникової олії, навпаки, подешевшав з кінця минулого року.
Інфографіка: «Слово і діло»
Інфографіка: «Слово і діло»
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За матеріалами:
Слово і Діло
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