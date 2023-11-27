Україна залишається в трійці найбільших постачальників агропродукції до ЄС — Finance.ua

Україна залишається в трійці найбільших постачальників агропродукції до ЄС Сьогодні 06:39 — Аграрний ринок

Україна залишається в трійці найбільших постачальників агропродукції до ЄС

Попри російську агресію, за даними на листопад 2023 року, Україна залишається на третій позиції серед найбільших постачальників сільськогосподарської продукції до ЄС, поступаючись лише Бразилії та Великій Британії.

Про це йдеться у звіті Єврокомісії щодо аграрної торгівлі за станом на листопад поточного року. Повний текст документа оприлюднений на сайті цієї інституції.

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«Імпорт до ЄС зріс до місячного показника у 5% у серпні 2023 року, та досяг €12.5 мільярда, що на 15% менше за рівень серпня 2022 року. Разом з цим, загальний імпорт у період з січня по серпень 2023 року сягнув €107.4 мільярда, що продемонструвало лише незначне зменшення у порівнянні з таким же періодом 2022 року (-3%, або — €3 мільярди)… До „топу“ країн походження імпорту для ЄС в період з січня по серпень 2023 року входять три країни — Бразилія, Велика Британія й Україна», — йдеться у повідомленні.

Як зазначається в тексті самої доповіді, Україна була на третьому місці за обсягами поставок сільськогосподарської продукції до ЄС з абсолютивним показником у €8 мільярдів з січня поточного року. Загальний обсяг європейського імпорту з України з січня по серпень залишався більшим на 23%, або на 1,5 мільярда, у порівнянні із цим же періодом 2022 року. Разом з цим, з червня поточного року місячні показники поставок аграрної продукції з України дещо уповільнилися.

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За показниками європейського експорту Україна посідає 14-ту позицію серед найбільш важливих споживачів європейської аграрної продукції, із показником €2,5 мільярда у період з січня по серпень 2023 року. Минулого року у цей же період Україна імпортувала з ЄС аграрну продукцію на €1,8 мільярда, тож в абсолютних цифрах приріст за цим показником склав 385 мільйонів євро, або 21%.

Як вже повідомлялося, після початку російської агресії проти України і військової блокади українських портів Європейський Союз започаткував на кордонах з Україною роботу так званих «коридорів солідарності» для вивезення суходолом української аграрної продукції, в першу чергу зерна, на зовнішні ринки.

П’ять прикордонних країн, — Польща, Угорщина, Словаччина, Болгарія та Румунія, — заявили про дестабілізацію внутрішніх аграрних ринків внаслідок переорієнтації потоків українського зернового експорту.

28 квітня Єврокомісія погодила з чотирма країнами-сусідами України — Болгарією, Угорщиною, Польщею і Словаччиною, — пакет заходів, який мав виконуватися після того, як згадані країни скасують свої одноосібні дії проти аграрного імпорту з України. Цей пакет обмежував імпорт на територію згаданих країн, а також Румунії, чотирьох ключових продуктів з України — пшениці, кукурудзи, насіння ріпаку та соняшнику, хоча зберігав транзит таких товарів до інших країн ЄС та на світовий ринок.

Дія цих тимчасових захисних заходів з обмеження імпорту українського зерна до п’яти згаданих країн ЄС завершилася 15 вересня 2023 року. Попри це, Словаччина, Польща та Угорщина ввели односторонню заборону для доступу українського продовольства на свої ринки.

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Укрінформ За матеріалами:

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