Через війну близько 20% українських земель непридатні до використання — Мінагрополітики — Finance.ua
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Через війну близько 20% українських земель непридатні до використання — Мінагрополітики

Аграрний ринок
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Через війну близько 20% українських земель непридатні до використання — Мінагрополітики
Через війну близько 20% українських земель непридатні до використання — Мінагрополітики
В Україні близько 20% сільськогосподарських земель непридатні для використання внаслідок бойових дій.
Про це повідомив перший заступник міністра агрополітики Тарас Висоцький в ефірі телемарафону.
«Близько 20% земель недоступні для обробітку порівняно з 2021 роком внаслідок війни. Але хвилювань немає, оскільки споживання українцями агрокультур втричі менше, ніж їх виробіток, відповідно, досить значні об'єми підуть на експорт в поточному році», — зазначив він.
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Висоцький також запевнив, що дефіциту добрив на українському ринку не відчувається.
«З точки зору використання ефективності і технологічного процесу використання добрив є важливим. Більшість азотних добрив, що сьогодні використовуються, вітчизняного виробництва. Дефіциту добрив, особливо вітчизняного виробництва, не відчувається», — додав Висоцький.
Перший заступник міністра агрополітики подякував виробникам добрив за їхню плідну роботу.
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Нагадаємо, уряд України визначив кілька пріоритетів для підтримки аграріїв у 2023 році, серед них — гуманітарне розмінування, пільгове кредитування та грантові програми.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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