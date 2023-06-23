Мінекономіки планує за 10 років повернути до використання 80% забруднених та замінованих земель — Finance.ua
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Мінекономіки планує за 10 років повернути до використання 80% забруднених та замінованих земель

Казна та Політика
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Мінекономіки планує за 10 років повернути до використання 80% забруднених та замінованих земель
Мінекономіки планує за 10 років повернути до використання 80% забруднених та замінованих земель
Міністерство економіки планує за 10 років відновити виробництво на 80% потенційно замінованих та забруднених вибухонебезпечними предметами земель.
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявила перший віцепрем'єр-міністр України — міністр економіки Юлія Свириденко сказала під час виступу на Конференції з питань відновлення України, яка проходить у Лондоні.
«Наша мета — повернути до використання 80% потенційно забруднених (вибухонебезпечними предметами. — Ред.) земель упродовж наступних 10 років. Звісно, це дуже амбітна ціль», — розповіла вона.
Свириденко зазначила, що держава має зосередитися на розмінуванні критичної інфраструктури та домашніх господарств, а приватний бізнес може розміновувати ліси, водні об'єкти та сільськогосподарські землі. За її словами, для цього в Україні має бути створений повноцінний ринок для приватних операторів розмінування.
Вона додала, що в уряді розглядають декілька шляхів залучення фінансування для розмінування сільськогосподарських земель. Зокрема, це може бути випуск «зелених» або сільськогосподарських облігацій, залучення коштів від іноземних фондів або використання забруднених земель для вирощування технічних (біонергетичних) культур.
Як повідомляв Укрінформ, за оцінкою Світового банку, повний комплекс робіт із гуманітарного розмінування України коштуватиме 37,4 млрд доларів. Наразі держава реалізує план з пріоритетного розмінування земель сільгосппризначення, за яким першочерговому обстеженню та очищенню підлягають 470 тис. га сільськогосподарських земель.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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