Чи вплине блокада польського кордону на вартість продуктів в Україні: думка економіста — Finance.ua
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Чи вплине блокада польського кордону на вартість продуктів в Україні: думка економіста

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Чи вплине блокада польського кордону на вартість продуктів в Україні: думка економіста
Чи вплине блокада польського кордону на вартість продуктів в Україні: думка економіста
Блокада кордону поляками не спричинить в Україні зростання цін на продовольство, оскільки наша держава ним себе повністю забезпечує, а імпортується лише невелика кількість товарів — цитрусові, лимони, банани, сіль та морожена риба.
Пальне, окрім скрапленого газу, також не здорожчає, поділився прогнозом з УНН економіст Олег Пендзин. «Пально-мастильні матеріали, в основному, йдуть у нас залізницею. Автомобільним транспортом, в основному, їде скраплений газ. І по скрапленому газу дійсно є питання — він зріс в ціні, адже… є дефіцит», — зазначив співбесідник.
Експерт додав, що через блокаду кордону можуть ненадовго виникнути певні складнощі з предметами довгострокового використання й побутовою хімією.
«Ми маємо певні запаси (побутової хімії, електротоварів) на складах. Якщо би це блокування було місяці три-чотири, то, напевно, ми би це відчули. Поки що ми більш-менш спокійно реагуємо на ці речі, через наявність залишків на складах. Це стосується і будівельних сумішей та матеріалів, які їдуть з тієї ж самої Польщі», — підкреслів економіст.
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За матеріалами:
УНІАН
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