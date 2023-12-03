«Продуктовий туризм»: як відрізняються ціни у супермаркетах Польщі та Чехії — Finance.ua

«Продуктовий туризм»: як відрізняються ціни у супермаркетах Польщі та Чехії Сьогодні 08:02 — Особисті фінанси

«Продуктовий туризм»: як відрізняються ціни у супермаркетах Польщі та Чехії

У супермаркетах Польщі поблизу кордону з Чехією в останні тижні відзначають наплив чехів. Вони приїжджають скуповуватися дешевшими товарами.

Як відрізняються ціни на продукти у Польщі та Чехії - повідомляє fakt.pl

Останнім часом у польських магазинах прикордонних міст половина покупців — чехи. Стрибок інфляції та зростання цін у Чехії призвело до росту «шопінг-туризму» серед чехів, які на закупи тепер їздять до Польщі та Німеччини.

Читайте також Від солі до бананів: що може подорожчати в Україні через блокаду польського кордону

У Польщі вирішили перевірити, на скільки відрізняються ціни на основні продукти у Чехії. Для цього обрали магазини мережі супермаркетів Lidl — у польському місті Торунь та в чеському Наході. Виявилося, що ціни в Чехії вищі щонайменше на 20−30%. Найбільша різниця у ціні - на м’ясо. І куряче філе, і свиняча вирізка у Чехії коштують у 2,5 рази дорожче.

Зокрема, ціни зараз в обох країнах такі:

Продукт Ціна у Польщі Ціна у Чехії масло вершкове, 200 г 5,76 злотих (52,58 грн) 65,36 грн молоко 1,5%, 1 л 2,59 злотих (23,65 грн) 34,24 грн олія ріпакова, 1 л 7,59 злотих (69,30 грн) 81,72 грн сир кисломолочний, 200 г 1,49 злотих (13,60 грн) 32,59 грн хліб, 500 г 2,37 злотих (21,64 грн) 37,53 грн філе куряче, 1 кг 17,29 злотих (157,83 грн) 376 грн свиняча вирізка, 1 кг 13,99 злотих (127,71 грн) 340,59 грн яйця, 10 шт 6,49 злотих (59,25 грн) 78,51 грн картопля, 1 кг 2,99 злотих (27,29 грн) 48,93 грн морква, 1 кг 3,99 злотих (36,42 грн) 19,54 грн рис, 1 кг 3,69 злотих (33,68 грн) 49,11 грн цукор, 1 кг 5,79 злотих (52,86 грн) 45,73 грн

Загалом «кошик» із продуктів разом із фруктами, овочами та напоями обійшовся у Польщі в 122,97 злотих (1122,55 грн), тоді як у Чехії - 1894,2 грн.

Хоча чеські зарплати трохи вищі, ніж польські, із заробленого в середньому чех може купити 27 «продуктових кошиків», тоді як поляк — 60.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.