«Продуктовий туризм»: як відрізняються ціни у супермаркетах Польщі та Чехії — Finance.ua

«Продуктовий туризм»: як відрізняються ціни у супермаркетах Польщі та Чехії
У супермаркетах Польщі поблизу кордону з Чехією в останні тижні відзначають наплив чехів. Вони приїжджають скуповуватися дешевшими товарами.
Як відрізняються ціни на продукти у Польщі та Чехії - повідомляє fakt.pl.
Останнім часом у польських магазинах прикордонних міст половина покупців — чехи. Стрибок інфляції та зростання цін у Чехії призвело до росту «шопінг-туризму» серед чехів, які на закупи тепер їздять до Польщі та Німеччини.
У Польщі вирішили перевірити, на скільки відрізняються ціни на основні продукти у Чехії. Для цього обрали магазини мережі супермаркетів Lidl — у польському місті Торунь та в чеському Наході. Виявилося, що ціни в Чехії вищі щонайменше на 20−30%. Найбільша різниця у ціні - на м’ясо. І куряче філе, і свиняча вирізка у Чехії коштують у 2,5 рази дорожче.
Зокрема, ціни зараз в обох країнах такі:
|Продукт
|Ціна у Польщі
|Ціна у Чехії
|масло вершкове, 200 г
|5,76 злотих (52,58 грн)
|65,36 грн
|молоко 1,5%, 1 л
|2,59 злотих (23,65 грн)
|34,24 грн
|олія ріпакова, 1 л
|7,59 злотих (69,30 грн)
|81,72 грн
|сир кисломолочний, 200 г
|1,49 злотих (13,60 грн)
|32,59 грн
|хліб, 500 г
|2,37 злотих (21,64 грн)
|37,53 грн
|філе куряче, 1 кг
|17,29 злотих (157,83 грн)
|376 грн
|свиняча вирізка, 1 кг
|13,99 злотих (127,71 грн)
|340,59 грн
|яйця, 10 шт
|6,49 злотих (59,25 грн)
|78,51 грн
|картопля, 1 кг
|2,99 злотих (27,29 грн)
|48,93 грн
|морква, 1 кг
|3,99 злотих (36,42 грн)
|19,54 грн
|рис, 1 кг
|3,69 злотих (33,68 грн)
|49,11 грн
|цукор, 1 кг
|5,79 злотих (52,86 грн)
|45,73 грн
Загалом «кошик» із продуктів разом із фруктами, овочами та напоями обійшовся у Польщі в 122,97 злотих (1122,55 грн), тоді як у Чехії - 1894,2 грн.
Хоча чеські зарплати трохи вищі, ніж польські, із заробленого в середньому чех може купити 27 «продуктових кошиків», тоді як поляк — 60.
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