«Продуктовий туризм»: як відрізняються ціни у супермаркетах Польщі та Чехії — Finance.ua

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«Продуктовий туризм»: як відрізняються ціни у супермаркетах Польщі та Чехії

Особисті фінанси
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«Продуктовий туризм»: як відрізняються ціни у супермаркетах Польщі та Чехії
«Продуктовий туризм»: як відрізняються ціни у супермаркетах Польщі та Чехії
У супермаркетах Польщі поблизу кордону з Чехією в останні тижні відзначають наплив чехів. Вони приїжджають скуповуватися дешевшими товарами.
Як відрізняються ціни на продукти у Польщі та Чехії - повідомляє fakt.pl.
Останнім часом у польських магазинах прикордонних міст половина покупців — чехи. Стрибок інфляції та зростання цін у Чехії призвело до росту «шопінг-туризму» серед чехів, які на закупи тепер їздять до Польщі та Німеччини.
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У Польщі вирішили перевірити, на скільки відрізняються ціни на основні продукти у Чехії. Для цього обрали магазини мережі супермаркетів Lidl — у польському місті Торунь та в чеському Наході. Виявилося, що ціни в Чехії вищі щонайменше на 20−30%. Найбільша різниця у ціні - на м’ясо. І куряче філе, і свиняча вирізка у Чехії коштують у 2,5 рази дорожче.
Зокрема, ціни зараз в обох країнах такі:
ПродуктЦіна у ПольщіЦіна у Чехії
масло вершкове, 200 г5,76 злотих (52,58 грн)65,36 грн
молоко 1,5%, 1 л2,59 злотих (23,65 грн)34,24 грн
олія ріпакова, 1 л7,59 злотих (69,30 грн)81,72 грн
сир кисломолочний, 200 г1,49 злотих (13,60 грн)32,59 грн
хліб, 500 г2,37 злотих (21,64 грн)37,53 грн
філе куряче, 1 кг17,29 злотих (157,83 грн)376 грн
свиняча вирізка, 1 кг13,99 злотих (127,71 грн)340,59 грн
яйця, 10 шт6,49 злотих (59,25 грн)78,51 грн
картопля, 1 кг2,99 злотих (27,29 грн)48,93 грн
морква, 1 кг3,99 злотих (36,42 грн)19,54 грн
рис, 1 кг3,69 злотих (33,68 грн)49,11 грн
цукор, 1 кг5,79 злотих (52,86 грн)45,73 грн
Загалом «кошик» із продуктів разом із фруктами, овочами та напоями обійшовся у Польщі в 122,97 злотих (1122,55 грн), тоді як у Чехії - 1894,2 грн.
Хоча чеські зарплати трохи вищі, ніж польські, із заробленого в середньому чех може купити 27 «продуктових кошиків», тоді як поляк — 60.
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За матеріалами:
РБК-Україна
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