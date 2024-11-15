Як за кордоном відмовитися від соціальної допомоги або житлових субсидій: алгоритм дій — Finance.ua

Як за кордоном відмовитися від соціальної допомоги або житлових субсидій: алгоритм дій Вчора 08:00 — Особисті фінанси

Як за кордоном відмовитися від соціальної допомоги або житлових субсидій: алгоритм дій

Якщо громадянин України, який тимчасово перебуває за кордоном, має бажання чи потребу відмовитися від отримання якоїсь із соціальних допомог, він може зробити це в спосіб, описаний нижче.

Про це нагадує Департамент отримання соцзахисту Тернопільської облради.

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Що треба зробити

Написати відповідну заяву в довільній формі з зазначенням таких обов’язкових реквізитів:

назва органу соціального захисту населення, в якому громадянин перебуває на обліку;

прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) отримувача допомоги;

адреса зареєстрованого/задекларованого місця проживання/перебування;

контактний номер мобільного телефону;

адреса електронної пошти (за наявності);

вид отримуваної допомоги (наприклад, допомога при народженні дитини, допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям, державна соціальна допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю тощо).

Надіслати заяву щодо відмови від соціальної допомоги електронною поштою або засобами поштового зв’язку на адресу відповідного органу соціального захисту населення в Україні.

Контакти органів соціального захисту населення можна знайти на сайтах відповідних районних державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах рад.

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Орган соціального захисту населення, до якого надійде звернення, після припинення виплати певного виду допомоги надішле громадянину, за його бажанням, електронною поштою або засобами поштового зв’язку довідку/скан-копію довідки про неотримання допомоги.

Про необхідність отримання такої довідки необхідно вказати у заяві.

Як відмовитись від субсидії та пільг

Аналогічним є механізм відмови від житлових субсидій або пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу в Україні.

Дистанційно або засобами поштового зв’язку можна подати відповідну заяву про припинення виплат до органів Пенсійного фонду.

У заяві обов’язково зазначити:

назву органу Пенсійного фонду України, в якому громадянин перебуває на обліку;

прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) отримувача житлової субсидії/пільги;

адресу зареєстрованого/задекларованого або фактичного місця проживання/перебування;

контактний номер мобільного телефону;

адресу електронної пошти (за наявності);

вид державної підтримки (наприклад, житлова субсидія на оплату житлово-комунальних послуг; житлова субсидія на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу; житлова субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу; або пільги на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу, пільги на оплату житлово-комунальних послуг, пільги на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу).

У разі необхідності отримання довідки/скан-копії довідки про припинення та неотримання житлової субсидії/пільг — зазначити про це в заяві.

Нагадуємо, що контакти територіальних органів Пенсійного фонду України можна знайти на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

Довідка Finance.ua:

Кабінет Міністрів змінив умови призначення житлових субсидій. Зокрема, граничний розмір витрат для отримувачів субсидій на придбання товарів широкого вжитку було збільшено з 50 до 100 тисяч гривень. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль раніше повідомив, що 2,8 млн українських родин отримають житлові субсидії та пільги. У бюджеті на 2025 рік передбачили 42 млрд грн на ці потреби.

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