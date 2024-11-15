Як за кордоном відмовитися від соціальної допомоги або житлових субсидій: алгоритм дій — Finance.ua

Як за кордоном відмовитися від соціальної допомоги або житлових субсидій: алгоритм дій
Якщо громадянин України, який тимчасово перебуває за кордоном, має бажання чи потребу відмовитися від отримання якоїсь із соціальних допомог, він може зробити це в спосіб, описаний нижче.
Про це нагадує Департамент отримання соцзахисту Тернопільської облради.
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Що треба зробити
Написати відповідну заяву в довільній формі з зазначенням таких обов’язкових реквізитів:
- назва органу соціального захисту населення, в якому громадянин перебуває на обліку;
- прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) отримувача допомоги;
- адреса зареєстрованого/задекларованого місця проживання/перебування;
- контактний номер мобільного телефону;
- адреса електронної пошти (за наявності);
- вид отримуваної допомоги (наприклад, допомога при народженні дитини, допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям, державна соціальна допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю тощо).
Надіслати заяву щодо відмови від соціальної допомоги електронною поштою або засобами поштового зв’язку на адресу відповідного органу соціального захисту населення в Україні.
Контакти органів соціального захисту населення можна знайти на сайтах відповідних районних державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах рад.
Орган соціального захисту населення, до якого надійде звернення, після припинення виплати певного виду допомоги надішле громадянину, за його бажанням, електронною поштою або засобами поштового зв’язку довідку/скан-копію довідки про неотримання допомоги.
Про необхідність отримання такої довідки необхідно вказати у заяві.
Як відмовитись від субсидії та пільг
Аналогічним є механізм відмови від житлових субсидій або пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу в Україні.
Дистанційно або засобами поштового зв’язку можна подати відповідну заяву про припинення виплат до органів Пенсійного фонду.
У заяві обов’язково зазначити:
- назву органу Пенсійного фонду України, в якому громадянин перебуває на обліку;
- прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) отримувача житлової субсидії/пільги;
- адресу зареєстрованого/задекларованого або фактичного місця проживання/перебування;
- контактний номер мобільного телефону;
- адресу електронної пошти (за наявності);
- вид державної підтримки (наприклад, житлова субсидія на оплату житлово-комунальних послуг; житлова субсидія на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу; житлова субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу; або пільги на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу, пільги на оплату житлово-комунальних послуг, пільги на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу).
У разі необхідності отримання довідки/скан-копії довідки про припинення та неотримання житлової субсидії/пільг — зазначити про це в заяві.
Нагадуємо, що контакти територіальних органів Пенсійного фонду України можна знайти на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.
Довідка Finance.ua:
- Кабінет Міністрів змінив умови призначення житлових субсидій. Зокрема, граничний розмір витрат для отримувачів субсидій на придбання товарів широкого вжитку було збільшено з 50 до 100 тисяч гривень. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
- Прем’єр-міністр Денис Шмигаль раніше повідомив, що 2,8 млн українських родин отримають житлові субсидії та пільги. У бюджеті на 2025 рік передбачили 42 млрд грн на ці потреби.
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