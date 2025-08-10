Як виписати колишнього члена сім’ї з квартири: юрист повідомила нюанси — Finance.ua

Як виписати колишнього члена сім’ї з квартири: юрист повідомила нюанси Сьогодні 19:34 — Особисті фінанси

які проживають разом із ним, ведуть спільне господарство та пов’язані родинними чи подружніми стосунками. Згідно з Цивільним кодексом України , членами сім’ї власника житла вважаються люди,

Проте після розлучення чи припинення спільного проживання людина може втратити цей статус. Наприклад, якщо колишній чоловік або дружина більше не проживає в квартирі та не бере участі в її утриманні, вона визнається колишнім членом сім’ї.

Про таку ситуацію дала пояснення адвокат І рена Найда.

«Досить поширеною є ситуація, коли подружжя проживало у квартирі, яка належить одному з них на праві приватної власності, а після розлучення постає питання виселення та зняття з реєстрації місця проживання людини, якій це житло не належить», — пояснює адвокатка Ірена Найда.

Це визначення є ключовим для початку процедури виселення чи зняття з реєстрації, адже саме втрата статусу члена сім’ї дає правові підстави для подальших дій.

в квартирі понад 6 місяців без поважних причин або не бере участі в оплаті житлово-комунальних послуг, власник має право ініціювати її зняття з реєстрації. Процедура виселення чи зняття з реєстрації в Україні регулюється Законом України « Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання ». Якщо людина не проживаєвласник має право ініціювати її зняття з реєстрації.

Що зробити

Для цього можна звернутися до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) або скористатися порталом «Дія» для подання заяви про зняття з реєстрації. Однак, якщо людина не погоджується добровільно виписатися, потрібне звернення до суду.

Судовий розгляд є обов’язковим для примусового виселення, адже лише суд може визнати людину такою, що втратила право користування житлом.

Судовий розгляд

Суд аналізує докази, які підтверджують, що людина більше не є членом сім’ї власника. Це може бути відсутність оплати комунальних послуг, свідчення про припинення спільного побуту чи факт проживання людини за іншою адресою. Суд також враховує інтереси неповнолітніх дітей, якщо вони залучені до справи.

Отримання рішення суду

Якщо позов задоволено, суд видає рішення, згідно з яким людина втрачає право проживання в квартирі. На підставі цього рішення можна звернутися до виконавчої служби для примусового виселення, якщо людина не виконує рішення добровільно.

Терміни

Після отримання позитивного судового рішення, людині надається термін для добровільного виїзду — зазвичай це 7−10 днів. Якщо цього не відбувається, виконавець відкриває провадження.

Процедура передбачає:

офіційне попередження;

штраф за невиконання рішення;

примусове виселення.

Загалом процедура може зайняти від 10 до 20 днів після відкриття виконавчого провадження. Остаточний строк залежить від конкретного судового рішення.

Ситуація ускладнюється, якщо колишній член сім’ї продовжує проживати в квартирі та відмовляється її залишити. У таких випадках власник має право звернутися до суду з позовом про усунення перешкод у користуванні майном.

Якщо є діти

Якщо в справі задіяні неповнолітні діти, суд враховує їхні інтереси. Наприклад, якщо колишній член сім’ї є одним із батьків дитини, яка проживає в квартирі, виселення може бути ускладненим.

Суд може вимагати додаткових доказів того, що виселення не порушить права дитини. У таких випадках власнику варто залучити кваліфікованого адвоката, щоб правильно сформулювати позов і зібрати необхідні докази.

