Як війна вплинула на працевлаштування українців — опитування
Нині працюють 53% українців, 4% ніколи не працювали, а 7% втратили роботу через початок повномасштабного вторгнення і досі залишаються безробітними.
Про це свідчать результати опитування соціологічної групи «Рейтинг», проведеного на замовлення Центру аналізу та соціологічні дослідження (CISR) Міжнародного республіканського інституту (IRI).
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Третина респондентів (34%) заявили, що не працюють, оскільки є студентами, пенсіонерами, домогосподарками, людьми з інвалідністю, перебувають у декретній відпустці.
Вплив війни на зайнятість
У віковій категорії 18−35 років працюючих 66%, 36−50 років — 72%, старше 50 років — 33%.
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Найбільше тих, хто втратив роботу внаслідок війни, у віковій категорії 36−50 років (10%), у регіональному розрізі — на сході України (12%).
68% опитаних з числа працюючих повідомили, що працюють у тій самій компанії чи організації, що й до повномасштабного вторгнення рф.
Найменше таких на сході України (55%) та у віковій категорії молодше 36 років (53%).
Інші 32% змінили місце роботи після 24 лютого 2022 року:
- 15% за власним рішенням;
- 13% - тому що втратили роботу через війну;
- 4% з причин, відмінних від війни.
Плани щодо роботи
16% опитаних планують шукати нову роботу, 4% - відкривати новий бізнес. 78% не збираються цього робити.
Опитування проводилося серед 2000 повнолітніх жителів підконтрольних регіонів України методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера на основі випадкової вибірки мобільних номерів (CATI).
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Дані опитування зважені за регіональними (область і тип населеного пункту, крім Вінницької, Волинської, Луганської, Рівненської та Хмельницької областей, де використовували тільки область проживання) і віковими показниками з використанням даних Державної служби статистики України станом на 1 січня 2022 року.
Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 не перевищує 2,2%. Коефіцієнт досяжності респондентів — 7%.
Нагадаємо, на момент початку активної фази війни в Україні проживало близько 18 мільйонів працездатних людей. За кордон виїхало 6,8 мільйона українців, з них близько 4 мільйонів — це люди працездатного віку.
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