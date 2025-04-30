Як відбувається купівля нерухомості в Польщі — Finance.ua

Як відбувається купівля нерухомості в Польщі Сьогодні 20:00 — Нерухомість

Як відбувається купівля нерухомості в Польщі

Важливу роль в процесі купівлі-продажу нерухомості в Польщі відіграють спеціалізовані агенції, співробітники яких допомагають покупцям знайти оптимальні варіанти відповідно до їхніх потреб і бюджету, а також забезпечують юридичну безпеку угод.

Про це сказано в статті Finance.ua Купівля нерухомості у Польщі

Щоб придбання помешкання відбулося успішно, слід дотримуватися певних кроків, бути обізнаним у місцевих законах та правилах. Радимо дотримуватися наступних рекомендацій під час цього процесу:

1. Чітко визначтесь з бюджетом, переконайтеся, що обрані джерела фінансування надійні. Враховуйте не лише вартість самої нерухомості, а ще й додаткові витрати. Як, наприклад: податки, комісія рієлтору, ремонт, сплата за послуги юристам тощо.

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Маєте намір оформити іпотеку? Не спирайтеся на шанси, які мали стосовно цього в Україні. Якщо плануєте скористатися іпотекою в Польщі, заздалегідь перевірте можливості стосовно отримання грошей в банку. Дізнайтеся про умови, про ризики. Відмінності можуть бути дуже суттєві.

2. Оберіть місто та район. Популярні серед іноземців Варшава, Вроцлав, Краків та інші великі міста. Але ціни там вищі. Звісно, визначення району також має залежати від вимог до транспорту, близькості до місця навчання чи роботи, інфраструктури.

3. Зверніться до фахівця-рієлтора. Професійний рієлтор допоможе знайти варіанти, які відповідатимуть вашим потребам, забезпечить якісний юридичний супровід угоди. А ще він/вона може сприяти проведенню переговорів про умови угоди, про ціну нерухомості тощо.

4. Перевірте документи на квартиру. До підписання будь-яких документів переконайтеся, що у власника є все для підтвердження права власності на нерухомість. Зробіть перевірку можливої наявності боргів, застав чи схожих обтяжень.

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5. Підпишіть попередній договір. Документ під назвою umowa przedwstępna фіксує основні умови угоди. За допомоги нього сторони підтверджують свої наміри, домовленості та вже після починають готуватися до основного договору купівлі-продажу. Зазвичай, під час підписання попереднього договору сплачується певний завдаток (це також треба зафіксувати, засвідчити).

6. Зробіть оформлення договору у нотаріуса. Обов’язковою вимогою в Польщі є підписання основного документа у нотаріуса. Саме цей фахівець може бути гарантом легітимності договору. Він перевіряє документи та реєструє право власності у відповідних органах. Послуги нотаріуса становлять, приблизно, від 0,5% до 2% від затвердженої в угоді вартості нерухомості.

7. Зареєструйте за допомоги нотаріуса право власності. Після підписання основного договору необхідно зареєструвати нове право власності в Кадастровому реєстрі (Księgi wieczyste). Процес цей займає декілька тижнів. Будьте готові до цього. Звичайна практика.

8. Сплатіть податки та передбачені комісії. Під час планування витрат, заздалегідь врахуйте податок на цивільноправові дії (PCC). Він, зазвичай становить 2% від вартості обраної нерухомості. Дізнайтесь й про інші можливі витрати.

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9. Отримайте ключі, під’єднайте комунальні послуги, складіть відповідні угоди з їхніми постачальниками. Кроки нескладні. Але від українського порядку дій відрізняються.

Будьте уважні до деталей, щоб успішно придбати нерухомість в Польщі та вже дуже скоро насолоджуватися новим житлом.

Важливі правові аспекти для іноземців

Чудово, якщо справами стосовно придбання бажаної нерухомості в Польщі буде займатися агенція, до якої є повна довіра. Але все ж деякі аспекти правового характеру не завадить вивчити ще до укладання угоди.

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Почнемо з потреби мати дозвіл на купівлю нерухомості. Це стосується громадян всіх країн, що не включені до ЄС. Не завжди це вимагають під час купівлі квартири (не буде зайвим. — Ред.), а ось якщо йдеться про земельну ділянку чи будинок, спочатку на це треба взяти дозвіл від Міністерства внутрішніх справ Польщі.

Наступна вимога в типі дозволеного придбання. Стосовно квартир чи будинків обмежень не існує, але для земельних ділянок (сільськогосподарських особливо. — Ред.) цілком можуть існувати певні умови, яких потрібно буде чітко дотримуватися.

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