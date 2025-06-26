Податок на нерухомість: хто та скільки вже заплатив у 2025 році — Finance.ua

Податок на нерухомість: хто та скільки вже заплатив у 2025 році
За перші п’ять місяців 2025 року українці вже сплатили 4,9 млрд грн податку на нерухомість. Це на 17% більше, ніж за аналогічний період торік.
Про це повідомила пресслужба Державної податкової служби.
Найбільше податку надійшло з:
- Києва — майже 990 млн грн;
- Київської області — 497 млн грн;
- Дніпропетровської — 496 млн грн;
- Одеської — 464 млн грн.
Хто і скільки має сплатити
Фізичні особи, які володіють:
- квартирами площею понад 60 кв. м;
- будинками понад 120 кв. м;
- або різними типами житла (в тому числі частками), якщо загальна площа перевищує 180 кв. м.
Зазначимо, що у 2025 році українці сплачують податок за 2024 рік.
Розмір ставки податку не може перевищувати 1,5% розміру мінімальної зарплати за 1 квадратний метр, яка на 1 січня 2024 року становила 7100 грн. Отже, максимальний розмір ставки — 106,5 грн за 1 квадратний метр.
Як це виглядатиме на практиці?
Наприклад: ви — власник квартири площею 65 кв. метрів.
Ставка податку — 1,5% (7 100 гривень х 1,5 відсотка = 106,5 гривень).
Оподатковувана площа — 5 кв. метрів (65 кв. метрів — 60 кв. метрів)
Сума податку: 5 кв. метрів х 106,50 гривень = 532,50 гривні.
Щоб дізнатися, скільки податку ви маєте сплатити, можна скористатися онлайн-калькулятором на вебпорталі ДПС: tax.gov.ua/calculator/realty
Переглянути сформовані податкові повідомлення-рішення можна в Електронному кабінеті за наявності електронного ключа або скориставшись мобільним застосунком «Моя податкова».
Якщо ж ви виявили розбіжності щодо нарахованої суми — варто звернутися до Центрів обслуговування платників та провести звірку.
Хто може не платити податок на нерухомість
Від сплати податку звільнені:
- власники житлової нерухомості, сумарна площа якої не перевищує встановлених норм;
- власники, чия нерухомість знаходиться на окупованих територіях, пошкоджена чи в зоні активних бойових дій.
Обʼєкти нерухомості, за які також не доведеться сплачувати:
- дитбудинки сімейного типу;
- житло, яке належить дітям-сиротам, позбавленим батьківського піклування та дітям з інвалідністю, які виховуються одинокими матерями чи батьками, але не більше одного такого об’єкта на дитину;
- житлова нерухомість — власність громадських об’єднань осіб з інвалідністю та їх підприємств;
- об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним або прийомним сім’ям, у яких виховується п’ять та більше дітей, тощо.
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