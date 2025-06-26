Податок на нерухомість: хто та скільки вже заплатив у 2025 році — Finance.ua

Податок на нерухомість: хто та скільки вже заплатив у 2025 році Сьогодні 14:21 — Нерухомість

Податок на нерухомість: хто та скільки вже заплатив у 2025 році

За перші п’ять місяців 2025 року українці вже сплатили 4,9 млрд грн податку на нерухомість. Це на 17% більше, ніж за аналогічний період торік.

Про це повідомила пресслужба Державної податкової служби.

Найбільше податку надійшло з:

Києва — майже 990 млн грн;

Київської області — 497 млн грн;

Дніпропетровської — 496 млн грн;

Одеської — 464 млн грн.

Хто і скільки має сплатити

Фізичні особи, які володіють:

квартирами площею понад 60 кв. м;

будинками понад 120 кв. м;

або різними типами житла (в тому числі частками), якщо загальна площа перевищує 180 кв. м.

Зазначимо, що у 2025 році українці сплачують податок за 2024 рік.

Розмір ставки податку не може перевищувати 1,5% розміру мінімальної зарплати за 1 квадратний метр, яка на 1 січня 2024 року становила 7100 грн. Отже, максимальний розмір ставки — 106,5 грн за 1 квадратний метр.

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Як це виглядатиме на практиці?

Наприклад: ви — власник квартири площею 65 кв. метрів.

Ставка податку — 1,5% (7 100 гривень х 1,5 відсотка = 106,5 гривень).

Оподатковувана площа — 5 кв. метрів (65 кв. метрів — 60 кв. метрів)

Сума податку: 5 кв. метрів х 106,50 гривень = 532,50 гривні.

скористатися онлайн-калькулятором на вебпорталі ДПС: Щоб дізнатися, скільки податку ви маєте сплатити, можнана вебпорталі ДПС: tax.gov.ua/calculator/realty

Переглянути сформовані податкові повідомлення-рішення можна в Електронному кабінеті за наявності електронного ключа або скориставшись мобільним застосунком « Моя податкова ».

Якщо ж ви виявили розбіжності щодо нарахованої суми — варто звернутися до Центрів обслуговування платників та провести звірку.

Хто може не платити податок на нерухомість

Від сплати податку звільнені:

власники житлової нерухомості, сумарна площа якої не перевищує встановлених норм;

власники, чия нерухомість знаходиться на окупованих територіях, пошкоджена чи в зоні активних бойових дій.

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Обʼєкти нерухомості, за які також не доведеться сплачувати:

дитбудинки сімейного типу;

житло, яке належить дітям-сиротам, позбавленим батьківського піклування та дітям з інвалідністю, які виховуються одинокими матерями чи батьками, але не більше одного такого об’єкта на дитину;

житлова нерухомість — власність громадських об’єднань осіб з інвалідністю та їх підприємств;

об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним або прийомним сім’ям, у яких виховується п’ять та більше дітей, тощо.

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