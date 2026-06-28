Як велика війна вплинула на вартість нерухомості

Повномасштабна війна не спричинила різкого подорожчання житла, а навпаки — сповільнила зростання цін. Водночас після 2022 року на ринку нерухомості відбулися зміни: у безпечніших регіонах житло дорожчає через високий попит, тоді як у прифронтових областях ціни знижуються.
Про це свідчить дослідження економістів Острозької Академії, базуючись на даних ЛУН.
Як курс гривні вплинув на вартість житла
Після початку повномасштабного вторгнення ціни на нове житло у Києві в національній валюті зросли в середньому на 73%. Однак у доларах за весь цей час первинка підросла лише на 13,5%.
Натомість у прифронтових містах попит знизився, а разом з ним просіли й ціни. Наприклад, від 2022 року вартість квадрата новобудов в доларах у Харкові знизилась на 19%, а в Запоріжжі — на 11%.
Як свідчить дослідження, нині різниця у вартості житла між відносно безпечними та прифронтовими регіонами досягла рекордних 24%.
Чому вторинка дорожчає швидше за первинку
За останні роки готові квартири дорожчали значно швидше, ніж житло, яке ще перебуває на етапі будівництва.
У доларах київська первинка додала лише 6%, а готове житло подорожчало на 20%. У Львові схожа ситуація: новобудови подорожчали на 10%, а вторинка — на 24%.
Фахівці пояснюють це бажанням покупців одразу отримати готове житло без очікування завершення будівництва.
Раніше Finance.ua розповідав, що за останні п’ять років ціни на квартири площею 20−30 кв. м суттєво зросли як у сегменті оренди, так і купівлі. Водночас динаміка попиту виявилася різною.
Порівняно з травнем 2021 року медіанна вартість оренди квартир площею 20−30 кв. м зросла в усіх обласних центрах. Найбільш помітне подорожчання зафіксовано на заході України. У сегменті купівлі квартир площею 20−30 кв. м також спостерігається значне подорожчання, особливо в західних областях.