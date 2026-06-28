Як велика війна вплинула на вартість нерухомості Сьогодні 10:21 — Нерухомість

Ціни на нерухомість дедалі більше залежать від регіону, Фото: magnific

Повномасштабна війна не спричинила різкого подорожчання житла, а навпаки — сповільнила зростання цін. Водночас після 2022 року на ринку нерухомості відбулися зміни: у безпечніших регіонах житло дорожчає через високий попит, тоді як у прифронтових областях ціни знижуються.

Про це свідчить дослідження економістів Острозької Академії, базуючись на даних ЛУН.

Як курс гривні вплинув на вартість житла

Після початку повномасштабного вторгнення ціни на нове житло у Києві в національній валюті зросли в середньому на 73%. Однак у доларах за весь цей час первинка підросла лише на 13,5%.

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Експерти пояснюють, це свідчить не про реальне зростання вартості квадратних метрів. Різниця повʼязана насамперед зі знеціненням гривні та зміною курсу долара.

Окрім того, науковці дійшли висновку, що повномасштабне вторгнення зупинило бум, який тривав до 2022 року.

Якщо до 2022 року вартість квадратного метра в київських новобудовах у валюті збільшувалася в середньому на 0,96% щомісяця, то після вторгнення цей показник скоротився до 0,22%.

Війна змінила ринок нерухомості України

Раніше вартість нерухомості зростала приблизно однаково по всій країні, однак повномасштабна війна це змінила.

Найпомітніше ціни на житло зросли у відносно безпечних регіонах, куди після початку війни переїхала велика кількість українців.

Лідерами за темпами подорожчання стали Кропивницький (+100%), Івано-Франківськ (+87%) та Львів (+58%).

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Натомість у прифронтових містах попит знизився, а разом з ним просіли й ціни. Наприклад, від 2022 року вартість квадрата новобудов в доларах у Харкові знизилась на 19%, а в Запоріжжі — на 11%.

Як свідчить дослідження, нині різниця у вартості житла між відносно безпечними та прифронтовими регіонами досягла рекордних 24%.

Чому вторинка дорожчає швидше за первинку

За останні роки готові квартири дорожчали значно швидше, ніж житло, яке ще перебуває на етапі будівництва.

У доларах київська первинка додала лише 6%, а готове житло подорожчало на 20%. У Львові схожа ситуація: новобудови подорожчали на 10%, а вторинка — на 24%.

Фахівці пояснюють це бажанням покупців одразу отримати готове житло без очікування завершення будівництва.

Раніше Finance.ua розповідав , що за останні п’ять років ціни на квартири площею 20−30 кв. м суттєво зросли як у сегменті оренди, так і купівлі. Водночас динаміка попиту виявилася різною.

Порівняно з травнем 2021 року медіанна вартість оренди квартир площею 20−30 кв. м зросла в усіх обласних центрах. Найбільш помітне подорожчання зафіксовано на заході України. У сегменті купівлі квартир площею 20−30 кв. м також спостерігається значне подорожчання, особливо в західних областях.

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