Як уникнути пасток при відкритті депозиту: на що звертати увагу — Finance.ua

Як уникнути пасток при відкритті депозиту: на що звертати увагу Сьогодні 10:47 — Особисті фінанси

Як уникнути пасток при відкритті депозиту: на що звертати увагу, Фото: freepik

Перед тим як відкрити депозит, уважно читайте умови договору. Деякі пропозиції можуть виглядати привабливо, але містять «червоні прапорці», які свідчать про потенційні ризики.

Фахівці «Фінкульту» розповіли , на що варто звертати увагу при відкритті депозиту.

Як виглядають «червоні прапорці» у депозитних договорах

Незрозумілі або надто складні формулювання у договорі. Якщо в договорі багато дрібного шрифту, складних формулювань чи не зазначена важлива інформація (наприклад, ставки, комісії, строки), це сигнал, що варто бути обережним.

Читайте також Видача іпотечних кредитів за програмою «єОселя» зменшилася на третину

Обіцянка надмірно високих відсотків. Якщо ставка значно перевищує середньоринкову, це може бути ознакою фінансових проблем банку або шахрайства.

Не ризикуйте грошима, якщо пропозиція виглядає «занадто гарною, щоб бути правдою».

Невизначений статус договору. Чітко впевніться, що ваш договір — депозитний, а не, наприклад, договір на управління активами чи вклад у небанківську фінансову установу. Депозити в банках гарантуються Фондом, а інші — ні.

Якщо вас змушують підписати договір «тут і зараз», не даючи часу ознайомитися з його умовами, це тривожний сигнал.

Читайте також Заборгованість перед банками за компенсацію ставок за програмою 5−7−9% сягнула 10 мільярдів

Додаткові приховані платежі. Перевірте, чи немає у договорі комісій, про які не згадували під час консультації.

Непередбачені витрати можуть зробити навіть вигідний депозит непривабливим.

Відсутність інформації про гарантування вкладів. Якщо банк уникає розмови про захист ваших заощаджень у разі його неплатоспроможності, це серйозна причина замислитись.

Впевніться, що вам пропонують до підписання договору з банком ознайомиться з інформацією про систему гарантування вкладів фізичних осіб, а саме з Довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб.

Читайте також Банки знизили ставки за депозитами в гривні: які умови пропонують зараз

Важливим документом для кожного вкладника є Довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб з обов’язковою інформацією для ознайомлення про граничний розмір відшкодування, строки початку виплат, обмеження гарантій.

Якщо її немає — задумайтесь, чи надійний банк, з яким ви співпрацюєте.

Як не втратити кошти

Перш ніж підписати договір, перечитайте його уважно, поставе питання та не соромтеся консультуватися з юристами або фінансовими експертами.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.