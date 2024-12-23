Заборгованість перед банками за компенсацію ставок за програмою 5−7−9% сягнула 10 мільярдів — Finance.ua
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Заборгованість перед банками за компенсацію ставок за програмою 5−7−9% сягнула 10 мільярдів

Кредит&Депозит
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Заборгованість перед банками за компенсацію ставок за програмою 5−7−9% сягнула 10 мільярдів
Заборгованість перед банками за компенсацію ставок за програмою 5−7−9% сягнула 10 мільярдів
В Україні заборгованість перед банками за компенсацію ставок за програмою «Доступні кредити 5−7-9%» становить 10 млрд грн.
Про це повідомила перший заступник голови Нацбанку України Катерина Рожкова.
Як йдеться у звіті НБУ про фінансову стабільність за грудень 2024 року, реформа програми «Доступні кредити 5−7-9%» повільна, вона все ще недостатньо сфокусована на клієнтах, які цього найбільше потребують.
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«Це призвело до значного зростання боргу з компенсації відсотків банкам наприкінці року. Фінансування за програмою ускладниться також через вимоги до дотримання банками екологічних та соціальних стандартів, що потребуватиме відповідної кваліфікації від банків та їхніх клієнтів», — йдеться у звіті.
Зазначається, що очікувано активність програми знизиться. Роль державної підтримки в кредитуванні бізнесу надалі послаблюється, частка субсидійованих позик у портфелі кредитів бізнесу знову знизилася до третини.
За матеріалами:
Економічна Правда
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