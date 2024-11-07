Як українські біженці адаптувалися до життя в Естонії — Finance.ua

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Як українські біженці адаптувалися до життя в Естонії

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Як українські біженці адаптувалися до життя в Естонії
Як українські біженці адаптувалися до життя в Естонії
В Естонії проживає 34 тис. українських біженців. 90% прибулих українців вже пройшли програму адаптації та отримали уявлення про естонське суспільство.
Про це повідомляє видання ERR.
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«Ті, хто хотів, той навчився справлятися в Естонії. Але, звичайно, ми не виключаємо, що на цьому шляху деякі мають певні труднощі і їм потрібні більше часу», — сказала керівниця відділу міграційних послуг Департаменту соціального страхування Лійс Палоотс.
За її словами, українські біженці продовжують прибувати до Естонії, хоч і не так масово, як на початку війни. Станом на 20 жовтня в Естонії перебувало 34 тис. українських біженців з тимчасовим посвідкою на проживання, виданим на підставі тимчасового захисту. Серед них майже 11 тис. неповнолітніх. У перший рік війни Естонія прийняла понад 41,8 тис. біженців.
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За даними Департаменту соціального страхування, майже половина тих, хто прибув до Естонії, пройшли мовну підготовку на рівні А1 і вище, і майже половина дорослих уже працевлаштувалися або шукають роботу.
«Ми бачимо сильне бажання підтвердити свою кваліфікацію в Естонії. Якщо люди мають бажання, то, як правило, цілком можливо почати працювати за колишньою спеціальністю», — зазначила Палоотс.
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Вивчення естонської мови було найбільшою проблемою. Це також ускладнило пошук роботи за фахом.
Загалом українці відчувають, що можуть спілкуватися в Естонії, хоча це не обов’язково означає, що спілкування відбувається естонською. Близько чверті учасників опитування заявили, що розуміють і можуть використовувати більшість повсякденних естонських виразів, а половина — деякі слова та фрази. 15% взагалі не говорять естонською, а 8% вже розуміють сенс ясної мови і можуть писати прості тексти.

Довідка Finance.ua:

  • Естонія відчуває нестачу робочої сили в 63 професіях, показує Звіт EURES про нестачу та надлишок за 2023 рік. Деякі з галузей, які найбільше постраждали, це кваліфіковані професії, охорона здоров’я, ІТ, громадське харчування та готельний бізнес, а також виробництво;
  • в Естонії проводять реновацію муніципального житла, у якому можуть отримати право жити біженці з України. Українці матимуть можливість орендувати таке житло за більш вигідними умовами, ніж у приватних власників. За умовами оренди, місцева влада протягом року має здавати це житло українським біженцям, а після цього обмежень для оренди не буде.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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