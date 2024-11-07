Як українські біженці адаптувалися до життя в Естонії — Finance.ua

Як українські біженці адаптувалися до життя в Естонії Сьогодні 16:30 — Особисті фінанси

Як українські біженці адаптувалися до життя в Естонії

В Естонії проживає 34 тис. українських біженців. 90% прибулих українців вже пройшли програму адаптації та отримали уявлення про естонське суспільство.

Про це повідомляє видання ERR.

Читайте також Естонія планує змінити структуру військової допомоги Україні

«Ті, хто хотів, той навчився справлятися в Естонії. Але, звичайно, ми не виключаємо, що на цьому шляху деякі мають певні труднощі і їм потрібні більше часу», — сказала керівниця відділу міграційних послуг Департаменту соціального страхування Лійс Палоотс.

За її словами, українські біженці продовжують прибувати до Естонії, хоч і не так масово, як на початку війни. Станом на 20 жовтня в Естонії перебувало 34 тис. українських біженців з тимчасовим посвідкою на проживання, виданим на підставі тимчасового захисту. Серед них майже 11 тис. неповнолітніх. У перший рік війни Естонія прийняла понад 41,8 тис. біженців.

Читайте також В Естонії змінили умови виплати компенсації на оренду житла для українців

За даними Департаменту соціального страхування, майже половина тих, хто прибув до Естонії, пройшли мовну підготовку на рівні А1 і вище, і майже половина дорослих уже працевлаштувалися або шукають роботу.

«Ми бачимо сильне бажання підтвердити свою кваліфікацію в Естонії. Якщо люди мають бажання, то, як правило, цілком можливо почати працювати за колишньою спеціальністю», — зазначила Палоотс.

Читайте також Серед українських біженців зріс інтерес до відкриття бізнесу в Естонії

Вивчення естонської мови було найбільшою проблемою. Це також ускладнило пошук роботи за фахом.

Загалом українці відчувають, що можуть спілкуватися в Естонії, хоча це не обов’язково означає, що спілкування відбувається естонською. Близько чверті учасників опитування заявили, що розуміють і можуть використовувати більшість повсякденних естонських виразів, а половина — деякі слова та фрази. 15% взагалі не говорять естонською, а 8% вже розуміють сенс ясної мови і можуть писати прості тексти.

Довідка Finance.ua:

Естонія відчуває нестачу робочої сили в 63 професіях, показує Звіт EURES про нестачу та надлишок за 2023 рік. Деякі з галузей, які найбільше постраждали, це кваліфіковані професії, охорона здоров’я, ІТ, громадське харчування та готельний бізнес, а також виробництво;

в Естонії проводять реновацію муніципального житла, у якому можуть отримати право жити біженці з України. Українці матимуть можливість орендувати таке житло за більш вигідними умовами, ніж у приватних власників. За умовами оренди, місцева влада протягом року має здавати це житло українським біженцям, а після цього обмежень для оренди не буде.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.