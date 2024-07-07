Серед українських біженців зріс інтерес до відкриття бізнесу в Естонії — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Серед українських біженців зріс інтерес до відкриття бізнесу в Естонії

Світ
39
Серед українських біженців зріс інтерес до відкриття бізнесу в Естонії
Серед українських біженців зріс інтерес до відкриття бізнесу в Естонії
Від початку 2022 року Каса з безробіття активно підтримує українських біженців, які відкривають бізнес в Естонії. За цей час підприємцям з України було надано близько 84 тисяч євро, а 233 українських біженці пройшли навчання підприємництву через місцеву Касу з безробіття.
Про це пише Delfi.
Читайте також
За цей час з обліку було знято 727 осіб, які стали підприємцями. 14 людей відкрили власне підприємство з фінансовою підтримкою Каси з безробіття.
Найбільше бізнесів започатковано у сферах:
  • обробної промисловості;
  • ремонту авто чи велосипедів;
  • є стартапи у сфері громадського харчування чи торгівлі.
«Видно, що ситуація змінилася з часом. Інтерес українських біженців до відкриття бізнесу зріс. Якщо в перший рік війни люди думали, що попрацюють тут, а потім повернуться додому, то, на жаль, реальність виявилася іншою. Оскільки відкриття бізнесу — це не короткострокова робота, спочатку інтересу щодо нього не було», — повідомляє представник Каси з безробіття.
Читайте також
Каса з безробіття пропонує підтримку для відкриття бізнесу. Сума допомоги — до 6 тис. євро на особу.
Мета полягає в тому, щоб підприємець-початківець створив функціонувальну і сильну компанію, в ідеалі — працевлаштував не тільки себе, а й пропонував роботу іншим людям.
«Може здатись, що отримати підтримку просто, але оскільки метою є створення сильних компаній, вимоги досить високі. Статистика показує, що компанії, створені за нашої підтримки, не є недовговічними, а досить сильними і існують довгі роки», — повідомляє Каса з безробіття.

Довідка Finance.ua:

  • у Польщі з 1 липня змінюють умови надання допомоги біженцям з України. Вже не буде можливості отримувати 40 злотих за кожний день. Також буде призупинена виплата допомоги в розмірі 300 злотих для нових біженців;
  • у Чехії вже з серпня планують збільшити гуманітарну допомогу для біженців з України через те, що у вересні закінчується термін права багатьох біженців на безкоштовне тимчасове проживання;
  • Міграційне відомство Фінляндії Migri влітку та восени планує скоротити кількість місць для розміщення нових біженців. Також буде закрито деякі центри прийому.

Нова реальність. Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні, чи за кордоном 🔍

За матеріалами:
Главком
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.