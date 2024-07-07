Серед українських біженців зріс інтерес до відкриття бізнесу в Естонії — Finance.ua

Серед українських біженців зріс інтерес до відкриття бізнесу в Естонії Сьогодні 16:07 — Світ

Серед українських біженців зріс інтерес до відкриття бізнесу в Естонії

Від початку 2022 року Каса з безробіття активно підтримує українських біженців, які відкривають бізнес в Естонії. За цей час підприємцям з України було надано близько 84 тисяч євро, а 233 українських біженці пройшли навчання підприємництву через місцеву Касу з безробіття.

Про це пише Delfi.

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За цей час з обліку було знято 727 осіб, які стали підприємцями. 14 людей відкрили власне підприємство з фінансовою підтримкою Каси з безробіття.

Найбільше бізнесів започатковано у сферах:

обробної промисловості;

ремонту авто чи велосипедів;

є стартапи у сфері громадського харчування чи торгівлі.

«Видно, що ситуація змінилася з часом. Інтерес українських біженців до відкриття бізнесу зріс. Якщо в перший рік війни люди думали, що попрацюють тут, а потім повернуться додому, то, на жаль, реальність виявилася іншою. Оскільки відкриття бізнесу — це не короткострокова робота, спочатку інтересу щодо нього не було», — повідомляє представник Каси з безробіття.

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Каса з безробіття пропонує підтримку для відкриття бізнесу. Сума допомоги — до 6 тис. євро на особу.

Мета полягає в тому, щоб підприємець-початківець створив функціонувальну і сильну компанію, в ідеалі — працевлаштував не тільки себе, а й пропонував роботу іншим людям.

«Може здатись, що отримати підтримку просто, але оскільки метою є створення сильних компаній, вимоги досить високі. Статистика показує, що компанії, створені за нашої підтримки, не є недовговічними, а досить сильними і існують довгі роки», — повідомляє Каса з безробіття.

Довідка Finance.ua:

у Польщі з 1 липня змінюють умови надання допомоги біженцям з України. Вже не буде можливості отримувати 40 злотих за кожний день. Також буде призупинена виплата допомоги в розмірі 300 злотих для нових біженців;

у Чехії вже з серпня планують збільшити гуманітарну допомогу для біженців з України через те, що у вересні закінчується термін права багатьох біженців на безкоштовне тимчасове проживання;



Міграційне відомство Фінляндії Migri влітку та восени планує скоротити кількість місць для розміщення нових біженців. Також буде закрито деякі центри прийому.



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