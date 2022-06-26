Як українці переказують гроші з-за кордону в Україну — Finance.ua

Як українці переказують гроші з-за кордону в Україну Вчора 17:02 — Валюта

Як українці переказують гроші з-за кордону в Україну

Україна за січень-травень 2022 року отримала з-за кордону приватні перекази на суму $4,074 млрд, повідомляє НБУ. Це як мінімум на 20% менше, ніж торік. Знизилася сума оплати праці заробітчан, приватних трансфертів, і навіть неформальними каналами надходить менше грошей.

Про це пише Фокус.

Виконавчий директор аналітичного центру «CASE Україна» Дмитро Боярчук каже, що грошові перекази з-за кордону ніколи не були надійними надходженнями, хоч загальна сума зростала в останні роки.

Скільки грошей надходить через приватні перекази

«Минулого року було $15 млрд. Якщо за п’ять місяців цього року всього лише $4 млрд., то ясно, що ця цифра істотно менша, ніж було. Відбувається просідання. Воно поки не таке радикальне, перекази з-за кордону є, але обсяги менші», — каже Дмитро Боярчук

Фінансовий аналітик, асоційований експерт аналітичного центру CASE Україна Євген Дубогриз пропонує звернути увагу на дані щодо офіційних зарплат. Минулого року сума за січень-травень становила $4,505 млрд, цього року — $4,168.

«Багато людей, які виїжджали на сезонні роботи, особливо із західних областей України, зараз не можуть виїхати за кордон. Через це знизилися надходження від оплати їхньої праці. Також українці, які працюють за кордоном, обмежено переказують гроші додому, оскільки їм і самим потрібно на щось жити, плюс вони в стані невпевненості, що повернуться — і у них менше можливості підтримувати родичів, що залишилися в Україні», — сказав Фокусу Євген Дубогриз.

Які платіжні системи популярні в Україні

Міжнародні системи переказу коштів Western Union, MoneyGram, Ria Money Transfer, IntelExpress та TransferGo допомагають українцям відправляти валюту родичам в Україну. У банках кажуть, що найпопулярніша система грошових переказів, як і раніше, — Western Union.

«На сьогодні в ПУМБ доступні три системи міжнародних переказів коштів. Розподіл такий: Western Union — 68%, MoneyGram — 24%, Ria — 8%», — зазначив директор департаменту розробок інноваційних технологій ПУМБ Денис Воробйов.

Ощадбанк у зазначили, що клієнти можуть отримати перекази через міжнародні платіжні системи MoneyGram, Ria, IntelExpress із будь-якої країни на поточний картковий рахунок у євро, доларах США чи гривні. Зокрема переклад можна отримати через мобільний додаток «Ощад 24/7».

Також популярний спосіб переслати гроші в Україну — міжнародна міжбанківська система переказів SWIFT. У ОТП Банк у кажуть, що найбільша кількість переказів приватним особам у країну відбувається саме у такий спосіб.

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«У ОТП Банку можна отримати SWIFT-переказ у більш ніж 10 різних валютах, серед яких — долари США, євро, швейцарські франки, фунти стерлінгів, польські злоті, канадські долари та інші», — зазначила Єлизавета Триндюк, старший експерт сектору розвитку роздрібного бізнесу ОТП Банку.

А у відділеннях «Укрпошти» клієнти можуть отримати не лише перекази через міжнародні платіжні системи, а й міжнародні поштові перекази.

«Через міжнародні поштові перекази за п’ять місяців цього року в Україну надійшло понад 63,4 тис. переказів на суму 272,6 млн. грн., а через платіжні системи — 6 тисяч на суму 26 млн. грн», — повідомив директор департаменту фінансового бізнесу «Укрпошти» Олег Кляпко.

Коли варто очікувати на зростання надходжень валюти з-за кордону

Економісти не дуже оптимістичні у прогнозах.

«Мені здається, перекази з-за кордону поступово відновлюватимуться. Чим довше триватиме війна — тим меншою буде невизначеність для українських заробітчан, особливо, якщо ми почнемо перемагати. Але раніше, ніж до кінця року відновлення докризових показників, я вважаю, ми не побачимо», — зазначив Євген Дубогриз.

Дмитро Боярчук вважає, що перекази з-за кордону можуть зійти нанівець у довгостроковій перспективі.

Фокус За матеріалами:

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