ТОП-5 країн, з яких надійшло найбільше переказів з-за кордону через Ощадбанк — Finance.ua
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ТОП-5 країн, з яких надійшло найбільше переказів з-за кордону через Ощадбанк

Вчора 16:33Фінтех і Картки
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З початку війни українці отримали з-за кордону через Ощадбанк понад 300 тисяч міжнародних переказів.
Загалом за цей період клієнти банку отримали в еквіваленті майже 2,5 млрд гривень.
ТОП-5 країн, з яких надійшло найбільше переказів за обсягом:
  • США,
  • Польща,
  • Чехія,
  • Німеччина,
  • Італія.
В Ощадбанку клієнти можуть отримати перекази через міжнародні платіжні системи Western Union, MoneyGram, Ria, IntelExpress із будь-якої країни на поточний картковий рахунок в євро, доларах США або гривнях.
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Для зручного та швидкого отримання переказу можна скористатись мобільним додатком «Ощад 24/7».
Нагадаємо, для людей, які у період військових дій змінили своє місце проживання на території України та одержували соціальні виплати через АТ «Укрпошта», уряд передбачив особливий порядок продовження цих виплат за новим місцем проживання на період введення воєнного стану (постанова Кабінету Міністрів України від 26.02.2022 р. № 162).
До речі, портал Finance.ua проаналізував кредитні пропозиції більшості українських банків. Найкращі ми відібрали в спеціальному сервісі.
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За матеріалами: Укрінформ
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