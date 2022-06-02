Обсяг переказів в Україну скоротився на 14,7% — Finance.ua

Обсяг переказів в Україну скоротився на 14,7%

Вчора 12:37 — Казна та Політика

Обсяг переказів в Україну скоротився на 14,7%

Обсяг приватних грошових переказів в Україну з-за кордону за квітень 2022 року становив 1 011 млн доларів, це на 14,7% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє Нацбанк.

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Зазначається, що за січень-квітень 2022 року в Україну надійшло 4 074 млн доларів, це на 10,5% менше, ніж роком раніше (4 550 млн доларів).

У 2021 році трудові мігранти переказали в Україну рекордну суму 15 026 млн доларів. Це на 25,4% більше, ніж у 2020 році (11 980 млн доларів).

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