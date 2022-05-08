Що потрібно знати, якщо зібралися переказати гроші з картки на картку іншого банку — Finance.ua

Що потрібно знати, якщо зібралися переказати гроші з картки на картку іншого банку

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Що потрібно знати, якщо зібралися переказати гроші з картки на картку іншого банку

На перший погляд здається, що в переказах грошей з картки на картку немає нічого складного. Насправді, існує багато нюансів: ліміти, обмеження на кількість операцій та багато іншого. Водночас немає єдиного стандарту. Кожен банк самостійно встановлює правила, за якими працюють його картки.

Щоб мати можливість проводити різноманітні банківські операції максимально комфортно, варто бути клієнтами не лише одного банку.

ПриватБанк. Максимальна сума, яку клієнт ПриватБанку може переказати на картку іншого банку (як українського, так і закордонного) за одну транзакцію — 29 999 гривень.

Є в банку також добовий ліміт (тобто максимальна сума, яку можна переказати протягом доби), тижневий і місячний. Він відрізняється залежно від того, на картку якої міжнародної платіжної системи (МПС) здійснюватиметься переказ.

Під час переказу на картку Visa:

добовий ліміт — еквівалент 7500 дол. (за курсом НБУ);

тижневий — еквівалент 10 тис. дол.;

місячний — 20 тис. дол.

А ось на картку MasterCard добовий, тижневий і місячний ліміт — однаковий та становить еквівалент 10 тис. дол.

Обмежує банк і мінімальний розмір переказу на картки інших банків: він становить еквівалент 10 дол.

monobank. Тут за одну транзакцію (тобто один переказ) можна переказати максимум 60 тис. гривень.

Водночас є у monobank і ліміт на кількість транзакцій:

50 разів на день;

100 разів — на чотири дні;

150 разів — на місяць.

Варто зазначити, що обидва банки — і ПриватБанк, і monobank — не беруть комісії за перекази на картки інших банків.

Альфа-Банк. У цифровому банку Sense SuperApp, у мобільному банку Alfa-Mobile та в інтернет-банку My Alfa-Bank діють такі ліміти:

з дебетової картки Альфа-Банку на картку іншого банку України — 10 тис. гривень за одну операцію або 100 тис. гривень на день. Таким самим буде й місячний ліміт;

з кредитної картки на картку іншого банку — 10 тис. гривень за одну операцію, 30 тис. гривень на день та 100 тис. гривень на місяць.

Обмежив банк і кількість переказів: їх не може бути більше 100 на місяць, причому їх можна здійснити за один день.

Райффайзен Банк. У цьомк банку комісія при переказі з картки банку на картку в іншому банку коливається від 0,5%, мінімум 5 гривень до 1%, мінімум 5 гривень залежно від тарифного пакету.

Денний ліміт на перекази становить 2500 дол. в еквіваленті за курсом НБУ, місячний ліміт — 20 тис. дол. в еквіваленті.

Ощадбанк. Тут беруть комісію навіть за переказ на картку іншого клієнта в тому ж самому банку. Вона складає 3 гривні. Комісія за переказ на картку іншого банку — 1% +5 гривень.

Ліміт на одну операцію — 29 999 гривень. За добу максимально можна зробити 10 переказів на загальну суму 65 тис. гривень. Місячних лімітів на перекази немає.

sportbank. Мобільний sportbank, що минулоріч перейшов з-під «Оксібанку» в «Таскомбанк», тривалий час робив усі перекази з картки/на картки іншого банку безкоштовно. Привчивши своїх клієнтів до зручності, він вирішив трохи заробити на цьому — і став брати гроші за такі послуги.

Тепер на місяць відправити на інші банки без комісії можна не більше 30 тис. гривень. Причому безкоштовними будуть лише перші 10 переказів. Уже одинадцятий стане платним, навіть якщо загальна сума переказів менша за 30 тис. гривень.

Банк Форвард. Цілком унікальна ситуація склалася з переказами з картки на картку в Банку Форвард. Через російське коріння його власника — Рустама Таріко — відразу після початку повномасштабної війни банк зіштовхнувся з різким відпливом клієнтських коштів. Щоб уникнути краху, банк був змушений запровадити загороджувальні ліміти на перекази на картки інших банків.

За добу клієнт міг переказати на ту саму картку іншого банку не більше 1 тис. гривень. Але водночас зі своєї картки він міг зробити стільки таких переказів, скільки мав карток інших банків.

Спочатку переказ за реквізитами (на рахунок IBAN) до іншого банку був без обмежень. Пізніше був встановлений ліміт і на цей вид операції у розмірі 3 тис. гривень на добу.

Це дозволило банку втриматися на плаву й уже третій місяць виконувати клієнтські перекази, нехай і з такими жорсткими обмеженнями.

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