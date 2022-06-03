Особливості SWIFT-переказів: тарифи, переваги та недоліки — Finance.ua

Міжнародні банківські перекази SWIFT є системою платежів та передачі інформації між фінансовими установами в більшості країн. Учасниками мережі є понад 11 тис. банків та інших організацій. Система існує майже 50 років та відзначається безпечністю переказів. Саме тому для більшості країн вона вже стала стандартом.
Перекази між банками здійснюються в інформаційному вигляді, як обмін повідомленнями чи інструкціями, без використання фактичних грошей. А вже у кінцевій точці отримувачу видають кошти з використанням стандартного SWIFT-коду.
Особливості SWIFT
Кожна установа, підключена до системи, має власний унікальний код на 8-11 символів. Набір знаків містить кодове позначення банку та його філії, країни та міста. Якщо перекази здійснюються між двома банками без прямої угоди, то до процесу можуть залучати банки-посередники, але тоді вартість і час переказу зростає. Вихідну валюту при цьому конвертують у валюту призначення, інколи відбувається навіть подвійна конвертація.
Такий процес триває від 1 до 5 робочих днів. За цей час банківські установи здійснюють перевірки, щоб запобігти шахрайству й відмиванню грошей. На тривалість переказу може впливати залучення посередника та офіційні вихідні.
Як здійснити SWIFT-переказ
Щоб відправити міжнародний платіж через SWIFT, банку потрібно надати вичерпний перелік інформації:
ім’я та адресу одержувача;
назву та адресу банку одержувача;
номер рахунку одержувача (IBAN);
BIC або SWIFT-код банку одержувача.
Після підтвердження особи користувач може здійснити банківський переказ онлайн зі свого віртуального рахунку чи за допомогою онлайн-переказів у своєму банку. Насамперед слід перевірити наявність достатньої суми грошей на рахунку, щоб банк не відхилив платіж, та перевірити обмінний курс з урахуванням націнки в банку та комісії.
Якщо обмінний курс користувача влаштовує, потрібно підтвердити платіж. Після цього гроші конвертують і перекажуть одержувачу у валюті банківського рахунку.
Тарифи
SWIFT-перекази є одними з найдорожчих способів міжбанківських переказів. У тариф закладено комісію банку, обмінний курс, можлива також подвійна конвертація або додаткові збори.
За інформацією ПриватБанку, вартість надсилання SWIFT-платежу (за кордон) становить 0,5% від суми, але не менше ніж 5 грн і не більше ніж 512 доларів (15,1 тис. грн). Із 1 квітня 2022 року скасували комісію за перекази на армію та оплату лікування.
Вартість надсилання платежів по Україні становить 1% від суми, але не менше ніж 20 доларів (590 грн) і не більше ніж 500 доларів (14,7 тис. грн) у гривнях за курсом НБУ. Якщо переказувати з кредитних грошей, то комісія становить 3% від суми, а з особистих коштів нічого не знімається.
При зарахуваннях платежів на картку для виплат до 30 вересня 2022 року передбачено 0% комісії, якщо рахунок у гривнях, і 0,5% від суми переказу, якщо рахунок у валюті. Якщо знімати готівку після переказу, то комісія становить 1% від суми + 5 грн або 1 одиниця валюти в гривнях за курсом НБУ. Із карток для виплат сума знімається без комісії.
Переваги й недоліки SWIFT
Основним плюсом SWIFT-переказів є гарантія безпеки та уникнення шахрайства, що убезпечує не лише транзакцію, але й банківський рахунок. Їх також можна використовувати майже в усіх країнах світу, є широкий вибір валюти для переказу. Оформити платіж можуть як фізичні, так і юридичні особи, є можливість скористатися мобільним застосунком українського банку.
Серед недоліків — досить тривалий процес переказу коштів через ретельні перевірки. Декого можуть злякати тарифи на перекази, особливо із залученням банків-посередників. Окрім цього, при SWIFT-переказах потрібно вказати багато інформації та не зробити помилок.