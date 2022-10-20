Як розрахувати витрати електроенергії — Finance.ua
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Як розрахувати витрати електроенергії

Енергетика
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Починаючи з 10 жовтня, рф систематично обстрілює критичну інфраструктуру по всій території України. Зокрема під ударом опинилися електроенергетичні об’єкти — третина енергетичної інфраструктури зазнала ушкоджень.
Щоб упоратися з наслідками та якнайшвидше все відремонтувати, доводиться застосовувати стабілізаційні відключення електроенергії.
Окрім того, влада закликала українців максимально мінімізувати споживання електрики. Народ поставився до цього з розумінням.
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Згідно з розрахунками німецької Федеральної асоціації управління енергетики та водними ресурсами (BDEW), споживання енергії у квартирі розподіляється так:
  • 28% — телевізори, ігрові приставки та комп’ютери;
  • 14% — прання та сушіння одягу;
  • 13% — освітлення;
  • 11% — холодильники та морозильники;
  • 9% — приготування їжі;
  • 8% — миття посуду.

Як розрахувати витрати електроенергії

За формулою

Потужність вираховується за формулою P = UxI, де:
  • P — потужність (вимірюється у ватах — Вт);
  • U — напруга (вимірюється у вольтах — В);
  • I — сила струму (вимірюється в амперах — А).
Ці дані можна знайти на самому приладі або ж в його паспорті. Виробники нерідко одразу зазначають потужність.
Знаючи потужність, можна розрахувати його енергоспоживання за період роботи.
Наприклад, у мене ноутбук Dell Vostro 15 потужністю 45 Вт. За ним я працюю 8 годин на день. Показники потрібно перемножити: 45×8 = 360 Вт-год. Це 0,36 кВт-год.
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У такий спосіб потрібно зробити розрахунки по всіх електроприладах, якими ви користуєтесь.

По лічильнику

У кожній квартирі встановлений лічильник споживання електроенергії. Щоб вирахувати споживання енергії конкретним приладом, потрібно все вимкнути з розеток, зафіксувати поточний показник на лічильнику, а потім увімкнути пристрій, що тестується, на годину в мережу.
Через годину вимикаємо пристрій і знімаємо нові показники з лічильника. Різниця між цифрами й буде показником споживання окремим приладом.

Через ватметр

Цей спосіб набагато точніший, адже розрахунки за формулою дадуть приблизний результат.
Ватметр потрібно ввімкнути в розетку, а до ватметра — увімкнути прилад, який необхідно перевірити. На дисплеї будуть показані всі параметри.
Завдяки ватметру можна виміряти споживання як в моменті, так і в конкретному проміжку часу.
Коштує такий прилад від 500 грн. Вартість залежить від виробника, функціоналу, магазину, який його продає.
Читайте більше в нашій статті —

Які пристрої «з’їдають» найбільше електроенергії

За матеріалами:
Finance.ua
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