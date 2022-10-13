Понад чверть електроенергії у квартирах "з'їдають" лише два пристрої – "Укренерго" — Finance.ua

Понад чверть електроенергії у квартирах "з'їдають" лише два пристрої – "Укренерго"
На тлі масових аварійних відключень електрики в Україні Національна енергетична компанія «Укренерго» назвала найвитратніші електропристрої. Виявилося, що в середньому 28% загального споживання електроенергії складають телевізори та комп’ютери.
Про це йдеться у повідомленні «Укренерго» 13 жовтня.
Відповідні розрахунки, як зазначила компанія, провела німецька Федеральна асоціація управління енергетики та водними ресурсами (BDEW).
Відповідно до них, споживання енергії у квартирі розподіляється так:
- 28% — телевізори, ігрові приставки та комп’ютери;
- 14% — прання та сушіння одягу;
- 13% — освітлення;
- 11% — холодильники та морозильники;
- 9% — приготування їжі;
- 8% — миття посуду.
Напередодні, 12 жовтня, «Укренерго» закликало українців повернутися до режиму жорсткої економії світла. У компанії тоді пояснили: що вище споживання — то більше віялових відключень електроенергії.
Там уточнили, що не закликають мешканців не вмикати світло та електроприлади весь день. Однак, найменший рівень споживання електроенергії — вночі. Користуватися обігрівачами, пральними машинами, включати бойлери, посудомийки та інші енерговитратні прилади краще саме в цей час, рекомендували в «Укренерго».
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