Понад чверть електроенергії у квартирах "з'їдають" лише два пристрої – "Укренерго" — Finance.ua

Понад чверть електроенергії у квартирах "з'їдають" лише два пристрої – "Укренерго" Вчора 13:00 — Енергетика

На тлі масових аварійних відключень електрики в Україні Національна енергетична компанія «Укренерго» назвала найвитратніші електропристрої. Виявилося, що в середньому 28% загального споживання електроенергії складають телевізори та комп’ютери.

Про це йдеться у повідомленні « Укренерго » 13 жовтня.

Відповідні розрахунки, як зазначила компанія, провела німецька Федеральна асоціація управління енергетики та водними ресурсами (BDEW).

Читайте також Зеленський закликав українців розподіляти споживання електрики за годинами всієї доби

Відповідно до них, споживання енергії у квартирі розподіляється так:

28% — телевізори, ігрові приставки та комп’ютери;

14% — прання та сушіння одягу;

13% — освітлення;

11% — холодильники та морозильники;

9% — приготування їжі;

8% — миття посуду.

Напередодні, 12 жовтня, «Укренерго» закликало українців повернутися до режиму жорсткої економії світла. У компанії тоді пояснили: що вище споживання — то більше віялових відключень електроенергії.

Там уточнили, що не закликають мешканців не вмикати світло та електроприлади весь день. Однак, найменший рівень споживання електроенергії — вночі. Користуватися обігрівачами, пральними машинами, включати бойлери, посудомийки та інші енерговитратні прилади краще саме в цей час, рекомендували в «Укренерго».

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Обозреватель За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.