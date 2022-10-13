Зеленський закликав українців розподіляти споживання електрики за годинами всієї доби — Finance.ua
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Зеленський закликав українців розподіляти споживання електрики за годинами всієї доби

Енергетика
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Президент Володимир Зеленський наголошує, що українцям варто продовжувати розподіляти споживання електрики за годинами всієї доби, щоб у пікові години якомога менше використовувати техніку, що потребує значного обсягу електрики.
Про це він сказав у своєму відеозверненні.
«По всій країні сьогодні продовжилося відновлення після дводенної російської ракетної атаки. Тоді були пошкоджені енергооб’єкти на території 12 областей та у столиці. Станом на цей час повністю відновлено технічну можливість постачання електрики у більшості областей. У чотирьох регіонах роботи продовжуються, ремонти мають завершитися найближчим часом», — зазначив глава держави.
Зеленський додав, що енергетики у деяких містах і районах змушені застосовувати графіки стабілізаційних відключень.
«Це потрібно виключно для збереження нормальної роботи всієї енергосистеми в таких умовах — в умовах, коли виробництво електрики знизилося», — сказав він.
Глава держави подякував українцям, які поставилися до цієї ситуації свідомо і роблять свій дуже важливий внесок у гарантування нормальної роботи енергосистеми України.
«Варто продовжувати розподіляти своє споживання електрики за годинами всієї доби, щоб у пікові години якомога менше використовувати техніку, що потребує значного обсягу електрики», — закликав Зеленський.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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