Зеленський закликав українців розподіляти споживання електрики за годинами всієї доби — Finance.ua

Зеленський закликав українців розподіляти споживання електрики за годинами всієї доби Вчора 10:46 — Енергетика

Президент Володимир Зеленський наголошує, що українцям варто продовжувати розподіляти споживання електрики за годинами всієї доби, щоб у пікові години якомога менше використовувати техніку, що потребує значного обсягу електрики.

Про це він сказав у своєму відеозверненні.

«По всій країні сьогодні продовжилося відновлення після дводенної російської ракетної атаки. Тоді були пошкоджені енергооб’єкти на території 12 областей та у столиці. Станом на цей час повністю відновлено технічну можливість постачання електрики у більшості областей. У чотирьох регіонах роботи продовжуються, ремонти мають завершитися найближчим часом», — зазначив глава держави.

Зеленський додав, що енергетики у деяких містах і районах змушені застосовувати графіки стабілізаційних відключень.

«Це потрібно виключно для збереження нормальної роботи всієї енергосистеми в таких умовах — в умовах, коли виробництво електрики знизилося», — сказав він.

Глава держави подякував українцям, які поставилися до цієї ситуації свідомо і роблять свій дуже важливий внесок у гарантування нормальної роботи енергосистеми України.

«Варто продовжувати розподіляти своє споживання електрики за годинами всієї доби, щоб у пікові години якомога менше використовувати техніку, що потребує значного обсягу електрики», — закликав Зеленський.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН За матеріалами:

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