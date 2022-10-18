В Укренерго повідомили, як користуватись електроенергією: в які години і що заощаджувати (інфографіка) — Finance.ua

В Укренерго повідомили, як користуватись електроенергією: в які години і що заощаджувати (інфографіка) Вчора 17:00 — Особисті фінанси

«Укренерго» закликає українців допомогти нашим енергетикам і користуватись електроенергією ощадливо і в правильний час.

Внаслідок чергової варварської атаки ворога сьогодні пошкоджені кілька об’єктів енергетичної інфраструктури. Наразі енергетики працюють над відновленням живлення споживачів, які залишилися без cвітла внаслідок обстрілів.

Диспетчерський центр НЕК «Укренерго» наразі не вводив графіків аварійних обмежень споживачів.

НЕК «Укренерго» розказало як правильно заощаджувати.

«Зберігайте спокій і ощадливо споживайте електроенергію! Зменшуючи споживання в пікові години вранці та ввечері, ви допомагаєте енергетикам балансувати енергосистему та відновлювати мережі після ворожих актак», — йдеться в повідовленні.

Вимикаючи енергоємні електроприлади кожен українець дбає про те, щоб і у вас, у сусіда було світло.

Як правильно це робити

Довідка Finance.ua:

Нагадаємо, в Офісі президента закликали готуватися до відключень е/е та води по всій Україні.

По місту Києву було влучання в великий об’єкт енергетичної сфери. Зруйновано багато чого на цьому об’єкті. Зараз на Троєщині та в деяких районах міста відсутнє водопостачання та електропостачання.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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