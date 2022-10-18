Енергетики роблять все необхідне, щоб відновити електропостачання об'єкту критичної інфраструктури в Києві - ДТЕК — Finance.ua

Енергетики роблять все необхідне, щоб відновити електропостачання об'єкту критичної інфраструктури в Києві - ДТЕК Вчора 10:57 — Енергетика

18 жовтня через обстріл рф був пошкоджений критичний об’єкт інфраструктури в Деснянському районі, через що є перебої в електропостачанні мешканців житлового масиву Троєщина та водоканалу, що забезпечує водопостачання Лівого берега столиці.

Енергетики проводять обстеження та докладають всі необхідні зусилля, щоб відновити електропостачання для жителів міста.

Про це Finance.ua повідомили в компанії ДТЕК.

Сьогодні, 18 жовтня, внаслідок обстрілу рф було пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури Деснянського районі в місті Києві. Через це було відключено енергообладнання ДТЕК Київські електромережі, що живить об’єкти водоканалу та житловий масив Троєщина. Без світла залишилось 50 000 клієнтів району.

Аварійні бригади вже виїхали для обстеження місця пошкоджень обладнання, визначення необхідного ресурсу та часу відновлення роботи обладнання.

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Дії компанії скоординовані з місцевою владою та рятувальними службами. Оператор системи розподілу робить все необхідне для забезпечення світлом мешканців столиці.

В місті розроблено план реагування та різні сценарії пошкодження ворогом ключових об’єктів електропостачання. Він дозволить злагоджено діяти в разі критичних ситуації всім працівникам енергосектору та в максимально короткі терміни відновити постачання світла більшості постраждалих населених пунктів.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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