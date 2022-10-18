У Києві є влучення в енергетичну інфраструктуру — Finance.ua

У Києві є влучення в енергетичну інфраструктуру
Російські окупанти у вівторок знову атакували Київ, є влучення в об’єкт енергозабезпечення.
Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.
За його словами, попередньо зафіксовано три влучення в об‘єкт енергозабезпечення на Лівому березі міста.
Міський голова Віталій Кличко уточнив, що пошкоджено об’єкт у Деснянському райони. «Всі служби слідують на місце. Детальніша інформація згодом», — додав він.
Довідка Finance.ua:
- 18 жовтня російські окупанти знову обстріляли міста України. На нову атаку загарбників вже відреагували в Офісі Президента.
Борітеся — поборете! Слава Україні!
Поділитися новиною