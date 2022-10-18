У Києві є влучення в енергетичну інфраструктуру — Finance.ua

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У Києві є влучення в енергетичну інфраструктуру

Енергетика
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Російські окупанти у вівторок знову атакували Київ, є влучення в об’єкт енергозабезпечення.
Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.
За його словами, попередньо зафіксовано три влучення в об‘єкт енергозабезпечення на Лівому березі міста.
Міський голова Віталій Кличко уточнив, що пошкоджено об’єкт у Деснянському райони. «Всі служби слідують на місце. Детальніша інформація згодом», — додав він.

Довідка Finance.ua:

  • 18 жовтня російські окупанти знову обстріляли міста України. На нову атаку загарбників вже відреагували в Офісі Президента.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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