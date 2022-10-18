В Офісі президента закликали готуватися до відключень е/е та води по всій Україні — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В Офісі президента закликали готуватися до відключень е/е та води по всій Україні

Енергетика
576
Ракетні обстріли енергетичної інфраструктури з боку росіян можуть привести до відключень електроенергії та води по всій Україні.
Про це повідомляє заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко під час телемарафону.
«У нас критична ситуація по всій країні зараз. У нас залежить один регіон від іншого... Тому треба готуватися до того, що як електроенергії, так і водопостачання чи теплопостачання не буде», — сказав він.
Читайте також
За його словами, сьогодні в результаті ракетних обстрілів постраждали об’єкти енергетичної інфраструктури. «Насамперед, в Житомирській області один з об’єктів зруйнований», — сказав він та додав, в Житомирі зараз відсутні електрика та вода.
Читайте також
Тимошенко повідомив, що також постраждали об’єкти інфраструктури в Миколаєві та Дніпрі.
«По місту Києву було влучання в великий об’єкт енергетичної сфери. Зруйновано багато чого на цьому об’єкті. Зараз на Троєщині та в деяких районах міста відсутнє водопостачання та електропостачання», — сказав він та додав, що незабаром воду та світло відновлять.
За його словами, в Україні «у найближчому майбутньому будуть важкі часи» і можливі віялові відключення електроенергії.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.