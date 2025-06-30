Індія закупила в росії рекордний обсяг вугілля за останні два роки — Finance.ua

Індія закупила в росії рекордний обсяг вугілля за останні два роки Сьогодні 05:16 — Енергетика

У минулому місяці Індія наростила закупівлі вугілля з російської федерації до дворічного максимуму.

Про це повідомляє «‎ Коммерсант "‎.

Поставки російського енергетичного вугілля до азіатської країни в травні зросли до 1,3 млн тонн, що на 52% більше порівняно з квітнем. З червня 2023 року обсяг місячних поставок не перевищував одного мільйона тонн.

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Аналітики пояснюють таку динаміку тим, що російські вугільники готові проводити гнучку цінову політику. Окрім цього, важливу роль відіграє якість палива.

За словами фахівців, в умовах сприятливої кон’юнктури Нью-Делі скоротив імпорт низькокалорійного індонезійського вугілля, віддавши перевагу російському з більш високим рівнем теплоутворення. При цьому Індонезія залишилася головним постачальником вугілля в країну, збільшивши поставки в травні на 16%.

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Перспективи подальшого попиту на вугілля з боку Індії залежатимуть від цін та кліматичних умов, але росіяни доволі стримано оцінюють перспективи. Аналітики вважають, що москва навряд чи зможе суттєво наростити частку поставок до Індії, адже в країні зростає видобуток, а запаси в портах залишаються на доволі високому рівні.

У червні стало відомо, що російський «Газпром» згорнув плани щодо створення нового газового хабу в Туреччині, за допомогою якого москва хотіла повернути російський газ на ринок ЄС. За словами фахівців, ідею турецького хабу запропонувало політичне керівництво рф, а не «Газпром» — менеджерів самої газової компанії здивувала ця пропозиція.

УНІАН За матеріалами:

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