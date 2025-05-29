Танкери під санкціями США доставляють російську нафту до Індії — Bloomberg Сьогодні 06:47 — Енергетика

Танкери під санкціями США доставляють російську нафту до Індії — Bloomberg

У складному ланцюжку поставок російської нафти до Індії з’явилися танкери, які перебувають під санкціями США, а імпорт до цієї країни досяг рекордного рівня.

Про це повідомляє Bloomberg

Минулого тижня на індійський нафтопереробний завод було доставлено близько 1 мільйона барелів нафти сорту Sokol з Далекого Сходу росії. Половина цього обсягу була завантажена після двох перевантажень з судна на судно, і, як свідчать дані Kpler і Vortexa Ltd, в одному з яких брав участь танкер, який потрапив під санкції США. За даними Kpler, інші судна, які перебувають під санкціями США, транспортують вантажі нафти Sokol, які повинні бути доставлені наступного місяця.

Так, наприкінці березня танкер Viktor Titov, на який в січні Міністерство фінансів США наклало санкції, завантажило близько 500 000 барелів нафти Sokol з росії, згодом здійснило перевантаження на судно Night Glory, яке вирушило до вод Малайзії, де знов перевантажило нафту на судно Cordelia Moon, яке наприкінці травня розвантажилося на нафтопереробному заводі в Джамнагарі на заході Індії. І Night Glory, і Cordelia Moon перебувають під санкціями Великої Британії, але не під санкціями США.

Інші танкери, які потрапили під санкції США, також брали участь у торгівлі російською нафтою, в тому числі Captain Kostichev і Victor Konetsky, свідчать дані Kpler. Captain Kostichev завантажив 699 000 барелів нафти Sokol в рф наприкінці квітня, а потім перевантажив на танкер Monte 1, який, як очікується, розвантажиться в Джамнагарі на початку червня. В середині травня Victor Konetsky здійснив перевантаження на судно Night Glory в Находкінській бухті. Танкери можуть змінити свої пункти призначення.

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Індія стала головним морським ринком збуту російської нафти після вторгнення в Україну у 2022 році, оскільки західні покупці уникали таких поставок. Цього місяця імпорт нафти з рф до Індії досягне рекордних 2,196 млн барелів на добу, оскільки нові танкери долучилися до торгівлі після хвилі санкцій США, оголошених у січні.

Нафтотрейдери уважно стежать за закупівлями Індії, а також за зусиллями США, спрямованими на перекриття цих поставок. Індія раніше заявляла, що суднам, які потрапили під санкції США, не буде дозволено розвантажуватися в країні, хоча уряд прем’єр-міністра Нарендри Моді також стверджував, що дотримується лише обмежень ООН, а не обмежень, запроваджених будь-якою окремою країною чи блоком.

Укрінформ За матеріалами:

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