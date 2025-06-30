Німеччина шукає спосіб заблокувати повернення російського газу через «Північний потік-2» — Finance.ua

Німеччина шукає спосіб заблокувати повернення російського газу через «Північний потік-2» Сьогодні 20:33 — Енергетика

Німеччина шукає спосіб заблокувати повернення російського газу через «Північний потік-2»

Уряд Німеччини розглядає зміни законодавства, щоб мати можливість зупинити можливий продаж газопроводу «Північний потік-2» на тлі побоювань відновлення постачань газу з росії.

Про це пише Bloomberg.

Міністерство економіки Німеччини підтвердило, що вивчає можливість змін до законодавства про перевірку інвестицій.

Чинна редакція закону про зовнішню торгівлю та платежі не дозволяє уряду заблокувати продаж компанії Nord Stream 2 AG, оскільки вона зареєстрована у Швейцарії, яка входить до Європейської асоціації вільної торгівлі.

Перевірка інвестицій наразі можлива лише щодо компаній з-поза Європейського Союзу або Європейської асоціації вільної торгівлі. Це створює юридичну прогалину, яка, за словами Берліна, потребує корекції на тлі стратегічних ризиків і фінансових труднощів оператора газопроводу.

Обговорення можливого продажу активів Nord Stream 2 активізувалося після заяв президента США Дональда Трампа про необхідність припинення війни між росією та Україною, а також через підтримку дешевшого трубопровідного газу з боку деяких представників промисловості у східній Німеччині. Також з’являлися повідомлення про інтерес з боку американського інвестора до активів газопроводу.

Берлін категорично відкинув заклики до відновлення роботи газопроводу, що з’єднує Німеччину і росію. Канцлер Фрідріх Мерц нещодавно заявив про підтримку ініціатив Європейського Союзу щодо включення частково пошкоджених ділянок трубопроводу до санкційного режиму проти росії.

Економічна Правда За матеріалами:

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