Німеччина шукає спосіб заблокувати повернення російського газу через «Північний потік-2» — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Німеччина шукає спосіб заблокувати повернення російського газу через «Північний потік-2»

Енергетика
0
Німеччина шукає спосіб заблокувати повернення російського газу через «Північний потік-2»
Німеччина шукає спосіб заблокувати повернення російського газу через «Північний потік-2»
Уряд Німеччини розглядає зміни законодавства, щоб мати можливість зупинити можливий продаж газопроводу «Північний потік-2» на тлі побоювань відновлення постачань газу з росії.
Про це пише Bloomberg.
Міністерство економіки Німеччини підтвердило, що вивчає можливість змін до законодавства про перевірку інвестицій.
Читайте також
Чинна редакція закону про зовнішню торгівлю та платежі не дозволяє уряду заблокувати продаж компанії Nord Stream 2 AG, оскільки вона зареєстрована у Швейцарії, яка входить до Європейської асоціації вільної торгівлі.
Перевірка інвестицій наразі можлива лише щодо компаній з-поза Європейського Союзу або Європейської асоціації вільної торгівлі. Це створює юридичну прогалину, яка, за словами Берліна, потребує корекції на тлі стратегічних ризиків і фінансових труднощів оператора газопроводу.
Читайте також
Обговорення можливого продажу активів Nord Stream 2 активізувалося після заяв президента США Дональда Трампа про необхідність припинення війни між росією та Україною, а також через підтримку дешевшого трубопровідного газу з боку деяких представників промисловості у східній Німеччині. Також з’являлися повідомлення про інтерес з боку американського інвестора до активів газопроводу.
Берлін категорично відкинув заклики до відновлення роботи газопроводу, що з’єднує Німеччину і росію. Канцлер Фрідріх Мерц нещодавно заявив про підтримку ініціатив Європейського Союзу щодо включення частково пошкоджених ділянок трубопроводу до санкційного режиму проти росії.
За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems