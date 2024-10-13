Як роботодавцю оформити дозвіл на працевлаштування іноземного працівника — Finance.ua

Як роботодавцю оформити дозвіл на працевлаштування іноземного працівника
Для оформлення дозволу на працевлаштування іноземних працівників в Україні, роботодавець повинен подати пакет документів до територіального органу, що відповідає за зайнятість населення та трудову міграцію.
Про це повідомили у Південно-східному міжрегіональному управлінні Державної служби з питань праці.
Які документи має подати роботодавець
1. Заява подається за формою, встановленою Кабінетом Міністрів України. У ній роботодавець підтверджує, що посада, на якій працюватиме іноземець або особа без громадянства, не пов’язана з вимогою мати українське громадянство і не потребує допуску до державної таємниці.
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2. Копії сторінок паспортного документа іноземця або особи без громадянства з особистими даними разом з перекладом на українську мову, засвідченим в установленому порядку.
3. Кольорова фотокартка іноземця або особи без громадянства розміром 3,5×4,5 сантиметра;
4. Копія проєкту трудового договору (контракту) з іноземцем або особою без громадянства, посвідчена роботодавцем.
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«Пакет документів залежить від категорії працівника, до якої належить іноземець, і має ряд нюансів», — резюмували у Держпраці.
Нагадаємо, в Україні запустили перший міжнародний цифровий продукт uResidency і вже понад 200 іноземців зареєструвалися в програмі.
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