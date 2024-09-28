Скільки іноземних громадян та з яких країн вʼїхали в Україну в першому півріччі 2024 року — Finance.ua

Скільки іноземних громадян та з яких країн вʼїхали в Україну в першому півріччі 2024 року Сьогодні 15:18

Скільки іноземних громадян та з яких країн вʼїхали в Україну в першому півріччі 2024 року

Потік іноземців в Україну, хоча і зменшився з початку повномасштабного вторгнення, проте не зупинився. Сьогодні в країну приїздять сотні тисяч іноземних громадян з різними цілями: приватними, службовими, туристичними та навчальними. Україну відвідують як громадяни сусідніх країн, так і туристи з далеких куточків світу.

Про це пише visitukraine. today з посиланням на дані Державної прикордонної служби.

Скільки іноземців в’їхало в Україну у 2024 році

Згідно з офіційною статистикою, у період з 1 січня по 1 липня 2024 року в Україну в’їхало 1 188 466 іноземців.

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Для порівняння, протягом 2023 року країну відвідало майже 2,5 мільйони іноземних громадян.

Мета вʼїзду

Більшість з цих відвідувачів, а саме 1 142 036 осіб (96,09%), приїхали з приватною метою;

ще 44 503 особи (3,74%) становили обслуговуючий персонал транспортних засобів;

1 041 особа (0,09%) подорожували транзитом через Україну;

лише 680 іноземців (0,06%) вказали мету свого в’їзду як туризм;

198 (0,02%) — службова мета;

8 осіб (0,001%) прибули на навчання. Усі 8 студентів були з Польщі.

Громадяни яких країн приїжджають в Україну найчастіше

Громадяни Молдови продовжують залишатися абсолютними лідерами у цьому рейтингу.

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За перше півріччя 2024 року в Україну в’їхало 519 906 осіб з Молдови, що становить 43,75% від загальної кількості іноземців, які прибули в Україну у 2024 році.

У 2023 році кількість громадян з сусідньої Молдови, що відвідали Україну, перевищила 1 мільйон осіб.

Крім цього, у трійці лідерів опинились Румунія, з якої приїхало 208 969 громадян, та Польща — 108 080 осіб.

ТОП-10 країн, з яких приїздили в Україну найчастіше:

Молдова — 519 906 громадян;

Румунія — 208 9693;

Польща — 108 080;

Угорщина — 60 442;



Словаччина — 31 715;



Туреччина — 24 194;



Ізраїль — 23 918;



США — 21 925;



Німеччина — 20 788;



Сирія — 14 859.



Правила в’їзду в Україну та необхідні документи

З країнами Європейського Союзу, а також деякими іншими державами, в Україні діє безвізовий режим, тож громадянам цих країн не потрібно оформлювати візу, якщо вони планують короткотривалу поїздку в особистих справах або подорож.

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Для перетину кордону їм необхідно мати:

дійсний паспортний документ (громадяни Туреччини та Грузії можуть в’їжджати в Україні на підставі ID-картки);

страховку;

підтвердження мети в’їзду та достатнього фінансового забезпечення.

Для решти громадян обов’язковою є віза. Перевірити, чи потрібна вам віза для в’їзду в Україну, можна на сайті МЗС України

Зі зрозумілих причин, повітряний простір над Україною залишається закритим. Однак до держави можна потрапити потягом, автобусом та іншим зручним для вас сухопутним шляхом.

Найпопулярніший варіант серед іноземців — переліт до найближчої до України держави, а звідти продовжити маршрут наземним транспортом.

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