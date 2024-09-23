Угорщина запровадить жорсткіші правила для іноземних гастарбайтерів — Finance.ua

Угорщина запровадить жорсткіші правила для іноземних гастарбайтерів Сьогодні 19:33 — Особисті фінанси

Угорщина запровадить жорсткіші правила для іноземних гастарбайтерів

Угорський уряд пропонує нові правила, щоб гарантувати, що вакансії заповнюються в першу чергу місцевими громадянами.

Роботодавцям потрібно буде довести, що вони не можуть знайти відповідних угорських працівників, перш ніж наймати іноземців, і для кожного випадку буде проведено детальне розслідування, щоб зберегти баланс між наймом іноземців і наявними робочими місцями. Про це повідомляє Schengen.News.

Якщо протягом минулого року роботодавця було оштрафовано за порушення трудового законодавства, його заява на прийом іноземного працівника може бути автоматично відхилена. Крім того, дозволи можуть бути відхилені, якщо роботодавець відмовляється найняти місцевих працівників або поводиться погано під час переговорів.

Читайте також Угорщина просить ЄС більше грошей для відмови від російського газу — Reuters

Приватним кадровим агентствам заборонять наймати працівників з-поза ЄС

Як повідомляє Hungary Today, нові правила також заборонять приватним кадровим агентствам наймати працівників за межами ЄС. Натомість увага буде зосереджена на збільшенні внутрішньої зайнятості за допомогою навчальних програм, розроблених для задоволення потреб шукачів роботи та ринку праці.

Гастарбайтери повинні покинути Угорщину протягом 6 днів після втрати роботи. Уряд країни розробляє нові норми щодо обмеження гастарбайтерів на посади в державних установах і державних підприємствах.

Незважаючи на зростання безробіття, яке повідомляє Центральне статистичне управління Угорщини, значна нестача робочої сили в певних секторах спонукала компанії наймати гастарбайтерів з таких країн, як Індонезія, Філіппіни та В’єтнам.

Уряд встановив обмеження в 65 000 гастарбайтерів на 2024 рік, дозволяючи в’їзд з 15 країн, включаючи Білорусь, Північну Македонію та Казахстан.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.